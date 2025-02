Sandwürmer meiden es, aber Klemmbaustein-Fans lieben es: Das erste LEGO-Set zu Dune ist aktuell extrem günstig bei MediaMarkt ohne Mehrwertsteuer im Angebot!

Mit Dune und Dune: Part Two hat Regisseur Denis Villeneuve Frank Herberts legendäres Sci-Fi-Epos in den letzten Jahren beeindruckend auf die Leinwand transportiert. Jetzt könnt ihr euch ein Stück dieser filmischen Meisterwerke nach Hause holen – mit dem ersten LEGO-Set zu Dune! Der extrem wendige Royal Ornithopter von Haus Atreides ist aktuell bei MediaMarkt ohne Mehrwertsteuer und damit äußerst günstig erhältlich!

X-Wings und TIE-Fighter waren gestern: Mit dem LEGO-Ornithopter im MediaMarkt-Angebot gehört Arrakis euch!

Der Ornithopter von Haus Atreides ist meiner Meinung eines der coolsten Designs überhaupt, wenn es um ikonische Science Fiction-Flugmaschinen geht!

Was zum Sardaukar ist ein Ornithopter? Auf dem Wüstenplaneten Arrakis gehören die ausgefallenen Flugvehikel zur unverzichtbaren Fliegerflotte von Haus Atreides – sie trotzen den tückischen Sanddünen und befördern Menschen sowie Fracht sicher ans Ziel. Ihre insektenartigen Flügelbewegungen sorgen nicht nur für den nötigen Schub, sondern ermöglichen auch eine bemerkenswerte Wendigkeit, die unter den extremen Bedingungen von Arrakis unverzichtbar ist.

Ist das mechanische Wüstentier erst einmal fertig konstruiert, beeindruckt es mit seinen Maßen und seinen Funktionen: Ausgeklappt kommt es auf stolze 57 cm Länge und 79 cm Breite. Das Fahrwerk lässt sich ausfahren und das Cockpit sowie die Einstiegsrampe können geöffnet werden – perfekte Voraussetzungen für waghalsige Abenteuer in den sandigen Dünen von Dune!

Mit über 1.300 Teilen und genialer Konstruktion eines der besten LEGO-Sets überhaupt!

Das LEGO-Set lässt diesen einzigartigen Flieger in beispielloser Detailtreue in euer Wohnzimmer flattern. Mit 1.369 Teilen überzeugt der Royal Ornithopter nicht nur optisch, sondern auch funktional: Dank einer cleveren Mechanik lassen sich die Flügel über einen Hebel an der Oberseite ein- und ausklappen – und das sogar gegenläufig, wie im Film!

Neben dem Ornithopter sind zahlreiche prominente Charakter des Dune-Universums im Lieferumfang enthalten. Darunter Baron Harkonnen, der aufgrund einer Fehlfunktion seiner Suspensoren unfreiwillig aus dem Bild geflogen ist.

Natürlich darf die passende Crew nicht fehlen. Mit dabei sind gleich acht Minifiguren, darunter Paul Atreides, Herzog Leto Atreides, Lady Jessica, Duncan Idaho, Gurney Halleck, Chani und Liet Kynes. Ein echtes Highlight ist Baron Harkonnen, der – genau wie im Film – mit seinen Suspensoren in seinem langen Gewand schwebt!

Wenn ihr auch in Zukunft die heißesten Tech- und Gaming-Angebote nicht mehr verpassen möchtet, solltet ihr häufiger bei unserem Deal-Ticker vorbeischauen, der euch jederzeit über die besten Rabatte und Aktionen informiert!