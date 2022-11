LEGO bringt das größte Set aller Zeiten raus – Der neue Eiffelturm ist so groß wie ein 11-jähriges Kind, kostet 630 €

Am 25. November 2022 wird LEGO ein neues Set herausbringen, das größte aller Zeiten. Der Eiffelturm besteht aus 10.001 Teilen, kostet knapp 630 € und wird 149 Zentimeter hoch sein. Damit übertrifft LEGO alle bisherigen Sets.

Was ist das Besondere an dem Set? Das Besondere an dem neuen Eiffelturm ist sicher die extreme Höhe des fertigen Objekts. Mit 1,49 Meter ist der LEGO-Eiffelturm so hoch wie ein Kind im Alter von 11 Jahren. Laut einer statischen Erhebung eines Forschungs-Instituts für Kinderernährung in Dortmund sind Jungs mit 11 Jahren im Schnitt 1,47 Meter hoch, Mädchen 1,48 Meter (via blikk.it).

Da kommt der neue LEGO-Eiffelturm drüber.

Der Turm ist auch 14 Zentimeter größer als der Schauspieler Peter Dinklage, der Tyrion in Game of Thrones spielt, aber das war manchen Mitarbeitern der MeinMMO-Redaktion als Vergleich für eine Schlagzeile zu fies, wie ich eben erfahren habe.

2007 hatte LEGO übrigens schon einmal ein Set veröffentlicht, aus dem ein Eiffelturm entsprang, der kostete aber nur 200 Euro und maß lediglich 108 cm (via stonewars.de).

Kreativer Spieler verbessert sein Setup für die Xbox mit nur 50 € – Baut sich Hardware aus Lego

Was war das letzte große Highlight bei LEGO? 2021 erschien die Titanic von LEGO. Die war 1,35 cm lang und bestand aus 9.000 Teilen. Mit 680 Euro war sie in einer ähnlichen Preisklasse wie der Eiffelturm jetzt.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

LEGO selbst sieht beide, Titanic und Eiffelturm, aber nur auf Platz 2 und 3 ihrer Rangliste der größten Sets, denn bei LEGO zählt man nicht in Zentimetern, sondern in verbauten Blöcken.

Mit 11.695 verbauten Bricks ist die „LEGO Art World Map“ noch etwas größer. LEGO empfiehlt, sich die Karte an die Wand zu hängen.

Auch sehr schön: Das Modell lässt man von einem jungen Mann mit Bart, Schal und Männer-Dutt präsentieren, der offenbar total begeistert davon ist, sich endlich seinen Lebenstraum zu erfüllen: ein eigener Eiffelturm im Wohnzimmer.

Der LEGO Eiffelturm soll am 25. November erscheinen und wird 629,99 € kosten. Allerdings gab es schon häufiger Ärger um diese Sammler-Methoden: Angeblich werden die häufig von Scalpern aufgekauft und dann mit Aufschlag veräußert.

LEGO lässt sich auf verschiedene Arten verwenden:

User verbessert beliebteste Gaming-Maus mit LEGO, erschafft ein Monster – „Das ist unglaublich!“