Tief in uns wussten wir es immer: Jar Jar Binks ist in Wahrheit ein Sith-Lord. Mit diesem abgefahrenen Star Wars-Set von LEGO gibt es jetzt endlich den Beweis – und das Beste: Bei Amazon bekommt ihr es jetzt spottbillig im Angebot – da würde selbst Watto nicht mehr das Feilschen anfangen!

Bereit, euch der dunklen Seite der Macht hinzugeben? Und nein, ich meine nicht die üblichen Verdächtigen wie Darth Vader oder Imperator Palpatine. Die wahre dunkle Bedrohung könnte viel… tollpatschiger sein: Jar Jar Binks!

Eine legendäre Fan-Theorie behauptet seit Jahren, dass der scheinbar harmlose Gungan in Wahrheit ein heimlicher Sith-Lord ist, der das Imperium steuert. Klingt völlig abgedreht? Ist es auch – und genau deshalb passt der Dunkle Millennium Falke von LEGO perfekt zu dieser These. Also, anschnallen – es wird chaotisch!

Wir haben es schon immer geahnt, aber nicht wahrhaben wollen: Jar Jar Binks ist ein Sith-Lord!

Das Innere des Dunklen Millenium Falken wurde mit viel Liebe zu Detail gestaltet und im Cockpitsessel sitzt natürlich Darth Jar Jar!

Mit dem Dunklen Millennium Falken bekommt Han Solos berühmtes Raumschiff einen finsteren Neuanstrich – und das auf ziemlich überraschende Weise. Denn diesmal sitzt kein Darth Vader am Steuer, auch kein Imperator. Nein, es ist niemand Geringeres als Darth Jar Jar selbst, der in diesem LEGO-Set seine dunklen Pläne schmiedet und die Galaxis ins Chaos stürzt!

Was, wenn all die scheinbar tollpatschigen Aktionen von Jar Jar Binks in Die dunkle Bedrohung nicht bloß Pech, sondern Teil eines genialen Plans waren? Vielleicht haben wir ihn alle gewaltig unterschätzt – und in Wirklichkeit hat er im Hintergrund die Fäden gezogen, die die Gründung des Galaktischen Imperiums überhaupt erst möglich machten. Wer hätte schon hinter diesem naiven Blick und den großen Augen einen Meister der dunklen Seite vermutet? Falls ihr daran noch zweifelt, werft einen Blick auf dieses verrückte LEGO-Set – es könnte eure Sicht auf Jar Jar für immer verändern!

Der Dunkle Millennium Falke mit über 1.500 Teilen lässt eure wildesten Star Wars-Träume wahr werden!

Luke im Strand-Outfit, Jedi Vader mit weißer Rüstung und viele mehr: Im Schlepptau des dunklen Millenium Falken von LEGO finden sich allerhand illustre Charakter aus einer alternativen Star Wars-Realität!

Das Set kommt außerdem mit sechs durchgeknallten Minifiguren daher, die das Star Wars-Universum komplett neu interpretieren. Neben dem eingangs erwähnten Darth Jar Jar kriegt ihr C-3PO als Kopfgeldjäger, der beweist, dass man auch als Protokolldroide zwielichtige Nebenbeschäftigungen wahrnehmen kann. Dazu gesellen sich Darth Rey, Darth Dev, Luke im lässigen Strand-Outfit und Jedi Vader – eine kunterbunte Truppe, die der weit, weit entfernten Galaxis frischen Wind verleiht.

Unser Deal-Ticker informiert euch jederzeit über die heißesten Tech- und Gaming-Angebote. Wenn ihr die besten Rabatte und Aktionen künftig nicht mehr verpassen wollt, seid ihr dort an der richtigen Adresse!