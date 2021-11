Darüber hinaus ist Back 4 Blood wohl „gekommen, um zu bleiben“. Das Spiel soll mit vielen DLCs versorgt werden und schon jetzt ist klar, dass die Entwickler an zahlreichen Verbesserungen arbeiten, damit Back 4 Blood über Monate und Jahre Erfolg haben wird. Ob die Strategie aufgeht, werden wir wohl erst in gut einem halben Jahr beurteilen können.

Back 4 Blood ist auf vielen Plattformen: Was bei der Diskussion auf vielen Seiten offenbar gerne vergessen wird: Back 4 Blood ist nicht exklusiv auf Steam unterwegs. Wenn also Steam-Zahlen von Back 4 Blood und Left 4 Dead 2 verglichen werden, ist das schlicht nicht gerecht. Immerhin existiert Back 4 Blood auch im Epic Games Store, im Microsoft Store und auch noch im Xbox Game Pass – alles Möglichkeiten, um das Spiel ebenfalls auf dem PC zu spielen.

Left 4 Dead 2 gibt’s zum Schleuderpreis: Back 4 Blood ist mit einem Kaufpreis von 60 € ein Vollpreistitel – zumindest auf Steam. Left 4 Dead 2 hingegen gibt es zum Schleuderpreis. In Sales ist der Shooter oft auf 2 Euro reduziert, zeitweise gab es ihn sogar vollkommen kostenlos. Die Barriere für den Einstieg ist hier so niedrig, dass es wenig verwunderlich ist, dass das Spiel großen Anklang findet. Die Beliebtheit des Genres – auch aufgrund fehlender, solider Konkurrenz – macht Left 4 Dead 2 zu einem Dauerbrenner.

Allerdings werden in dieser Diskussion so oft wichtige Punkte vergessen, sodass ein Großteil der Berichterstattung recht einseitig wirkt. Daher will ich ein paar Punkte klarstellen – Lob verteilen, wo es angebracht ist und Kritik abschmettern, wo sie keinen Sinn ergibt.

