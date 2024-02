Last Epoch Diamond Matrons besiegen – So klappt es

Last Epoch mischt geschickt die Stärken von Path of Exile und Diablo, bietet dabei mehr Aufgaben als das aktuelle Diablo 4 und gleichzeitig mehr Tiefe, wird abe...

Worauf müsst ihr bei der glühenden Explosion achten? Die „Glühende Explosion“ trifft Spieler, die sich in kurzer bis mittlerer Entfernung zu den Diamond Matrons befinden. Am besten bewegt man sich außerhalb der Umrandung der Gegner. Damit solltet ihr genug Zeit haben, den Angriffsbereich zu verlassen und somit dem Angriff zu entgehen.

Worauf müsst ihr beim glühenden Strahl achten? Der „Glühender Strahl“ ist der stärkste Angriff, den die Diamond Matrons nutzen. Erkennbar ist der Strahl an der riesigen gelben Energieexplosion, die vom Himmel herabstürzt. Um vor dem Strahl nicht getroffen zu werden, solltet ihr zunächst aus der Einschlagzone gehen und dann immer in Bewegung bleiben.

Wer sind die Diamond Matrons? Die Diamond Matrons sind Elite Gegner in Last Epoch, die euch leicht besiegen können, wenn ihr nicht aufpasst. Die Gegner trefft ihr am Ende des Spieles an und können euch gut zusetzten, wenn ihr nicht aufpasst. Mit unseren Tipps sollte euch der Kampf jedoch viel leichter fallen.

Damit ihr in Last Epoch die Diamond Matrons besiegen könnt, haben wir euch hier die Tipps zur Verfügung gestellt, die wirklich helfen.

