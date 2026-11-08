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Kultiger Kopfhörer von Marshall jetzt günstig wie noch nie im Angebot

Norman Wittkopf Norman Wittkopf Lesezeit 2 Minuten
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Musik-Fans bekommen mit dem Marshall Major V aktuell einen beliebten Bluetooth-Kopfhörer zum neuen Tiefpreis im Angebot.

Marshall Major V um 23% reduziert
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Marshalls Major V gibt es im Angebot bei Amazon gerade um 23 Prozent reduziert. So günstig gab es das gut bewertete Modell der stetig weiterentwickelten und mittlerweile fünften Generation bisher noch nicht.

Der britische Audiospezialist verspricht beim Major V legendären Marshall-Sound mit donnernden Bässen sowie sanfte Mittel- und klare Hochtöne. Zudem ist auch ein integriertes Mikrofon für Telefonie mit an Bord.

Ein Highlight ist auch die lange Laufzeit von mehr als 100 Stunden, wobei sich der On-Ear-Kopfhörer neben USB-C wahlweise auch kabellos laden lässt. Neben Bluetooth 5.3 gibt es optional auch kabelgebunden Betrieb per Klinke.

Über eine anpassbare M-Taste und die Marshall-Bluetooth-App lässt sich indes eine Schnellzugriffsfunktion belegen, um etwa auf Spotify Tap zuzugreifen, Equalizer-Voreinstellungen zu ändern oder einen Sprachassistenten zu nutzen.

Marshall legt darüber hinaus den Fokus auf ein robustes und klein faltbares Design, für das es außerdem auch Ersatzteile für einfache Reparierbarkeit gibt. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon.

Bluetooth-Kopfhörer Marshall Major V für 72,99 Euro statt 94,90 Euro bei Amazon
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In über 4.000 Rezensionen dort kommt der Kopfhörer mit durchschnittlich 4,6 von 5 ziemlich gut an, wobei vor allem Sound, Komfort und Design gelobt werden. Auch im Fachtest, etwa bei Kopfhoerer.de, gab es mit 4,1 von 5 Sternen und der Testnote 1,9 eine gute Wertung.

Der Major V ist ein kabelloser Bluetooth-Kopfhörer in optisch typischer Marshall-Manier für iOS- und Android-Geräte mit über 100 Stunden Spielzeit. Das befürwortet auch sein sehr angenehmer Tragekomfort und leichtes Gewicht. Seine auf ein Kleinstmaß zusammenfaltende Größe begrüßt zudem den mobilen Einsatz. Das bass- und höhengefällige Klangbild polarisiert. Aber auch beim Rock ’n‘ Roll gilt: Nur mit gezeigter Flagge gewinnst du Fans.

Kopfhoerer.de
Pro
  • sehr lange Akkulaufzeit
  • angenehmer Tragekomfort
  • kompakte Größe
  • einfache Bedienung
  • Bluetooth LE Audio Multipoint
Contra
  • unausgewogenes Klangbild
Jetzt zum Angebot bei Amazon!

Weitere Angebote: Apple Mac mini, GameStar-Sonderheft, WoW: Forever und Xbox-Controller

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

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