Apple Mac mini mit M5 Pro, 24 GB RAM und 512 GB SSD zum Tiefpreis im Angebot

Einen hervorragenden Mini-PC von Apple mit starker Ausstattung bekommt ihr gerade besonders günstig im Angebot.

Apple Mac mini (2026) um 15 Prozent reduziert

Jetzt zum Angebot

Den aktuellen Apple Mac mini mit M5 Pro, 24 GByte RAM und 512 GByte SSD gibt es im Angebot bei Amazon jetzt um 15 Prozent reduziert. Das liegt 300 Euro unter der offiziellen Preisempfehlung. So günstig gab es diese Ausstattungsvariante laut Vergleichsseiten bisher noch nicht.

Mit seinem ultrakompakten Gehäuse von 12,7 × 12,7 Zentimetern findet der Apple Mac mini so gut wie überall Platz. Dank Apples M5-Pro-Chip in Verbindung mit geteilten Arbeitsspeicher gibt es dabei massig Performance für anspruchsvolle Aufgaben, inklusive KI sowie kreative und technische Workflows.

Apples fortschrittliches macOS-Betriebssystem sorgt ebenfalls dafür, dass Apps superschnell laufen. Mit an Bord sind hier unter anderem auch die hauseigene KI-Assistenz Siri AI, die optional auch den persönlichen Kontext verstehen kann, sowie Apple Intelligence, die nahtlos in alltägliche Apps und Erlebnisse integriert ist.

Dazu gibt es drei Thunderbolt-5-Anschlüsse, einmal HDMI und einen 2,5-Gbit-Ethernet-Anschluss sowie zwei USB-C-Anschlüsse und einen Kopfhöreranschluss. Mit an Bord sind außerdem WiFi-7- und Bluetooth-6-Konnektivität. Unterstützt werden überdies bis zu drei externe Displays.

Apple Mac mini mit M5 Pro, 24 GByte RAM und 512 GByte SSD für 1.699 Euro statt 1.999 Euro UVP bei Amazon

Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon. In den Rezensionen dort kommt der Apple Mac mini mit durchschnittlich 4,5 und 5 Sternen ziemlich gut an. Auch im Fachtest, zum Beispiel bei PCMag, gab es 4,5 von 5 Punkten als Testwertung und eine Empfehlung.

Trotz der schwierigen Lage auf dem Speichermarkt etabliert sich der M5 Pro Mac mini von Apple als führende Workstation der Mittelklasse, die neben atemberaubender Geschwindigkeit auch vielversprechende Skalierbarkeit für KI-Workloads mit mehreren Node bietet. PCMag

Pro überragende Leistung in seiner Klasse

bleibt auch bei hoher Auslastung der Multi-Core-Prozessoren

kühl und leise

Thunderbolt 5- und Wi-Fi 7-Konnektivität

Tandem-KI-Verarbeitung über Thunderbolt 5

nach wie vor schlichtes, effektives Design Contra Basismodell ist deutlich teurer als zuvor

geringe Speicherkapazität zum Einstiegspreis

Weitere Angebote: GameStar-Sonderheft, WoW: Forever und Xbox-Controller

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel ein GameStar-Sonderheft zu World of Warcraft: Forever mit 148 Seiten Guides, XXL Poster und Sticker-Sheet. Außerdem erläutern wir euch die neuen Ränge, Belohnungen und PVP-Systeme. Ebenfalls mit dabei ist der neueste Controller von Microsoft für Xbox, PC und Mobile im Mini-Format.