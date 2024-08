Bauer verliert 1974 eine Rolex, für die er Jahre gespart hat, an eine gefräßige Kuh – Bekommt sie mit 95 Jahren jetzt zurück

Ein heute 95 Jahre alter Milchbauer, der in England lebt, hat vor 50 Jahren seine Rolex an eine gefräßige Kuh verloren. Das Band der Rolex war lose und sie muss ihm bei der Arbeit im Feld ins Gras gefallen sein. Die Familie dachte, das Schmuckstück sei für immer verloren. Doch mit der Hilfe von 2 Experten, unter anderem einem Twitch-Streamer, bekommt der Mann seine geliebte Uhr zurück.

Das Titelbild ist ein Symbolbild: Es stammt von el_duderino123 von Pixabay.

Wie verlor er die Uhr?

Wie die Seite „The Scottish Farmer“ berichtet, hatte der Milchbauer James Steele vor 50 Jahren seine Rolex verloren, als er im Feld arbeitete.

Obwohl er tagelang suchte, konnte er die Uhr im Jahr 1974 nicht wiederfinden. Er vermutete, eine Kuh könnte die Uhr gefunden und verschluckt haben, die ihm ins Gras gefallen war. Offenbar war das Band los.

Die Uhr, eine Rolex Air-King Super Precision 5500, hatte er sich damals für 100 Pfund Sterling gekauft. Das Geld hatte er sich durch das jahrelange Ausliefern von Milch verdient. Der Bauer entschied sich eine neue Rolex zu kaufen und dachte, die alte findet er nie wieder. Wie man aus Bildern sehen kann (via horolonimics), trägt er seine “neue” Rolex noch heute.

Sohn schaltet Experten ein, um alte Münzen auf seinem Land zu suchen

So wurde die Uhr wiedergefunden: Die verschwundene Rolex wurde über Jahrzehnte zu einer Legende, die sich die Kinder des Bauern erzählten.

Der Sohn von James Steele, Andrew Steele, hat letztlich den Hof übernommen. Er entschied sich dazu, sein Feld auf alte Münzen absuchen zu lassen, denn als Kind hatte er eine Münze aus dem Jahr 1789 entdeckt und seitdem einen Faible für derlei historische Artefakte entwickelt.

Andrew schaltete einen Experten für die Jagd nach Metallen ein, der schon früher alte Münzen gefunden hatte: Liam King.

King suchte in einem Zeitraum von 9 Monaten immer wieder das Feld ab, konnte aber keine Münzen finden. Dafür aber viele andere Dinge und auch jene legendäre Uhr, die man schon für immer aufgegeben hatte.

Kuh hat die Uhr offenbar wirklich gefressen

Die Uhr war nun aber in keinem guten Zustand mehr. Man geht tatsächlich davon aus, dass die Uhr von einer Kuh verschluckt wurde und alle 4 Mägen im Verdauungstrakt des Wiederkäuer durchlaufen hat, danach auf dem Feld gelandet war, das alle 3 Jahre gepflügt wurde.

Die Uhr war bei 12:40 Uhr stehen geblieben und ist mittlerweile ganz grün geworden.

Die Uhr war in keinem guten Zustand:

Holländischer Twitch-Streamer restauriert die Rolex

Was geschah mit der Uhr? Andrew, der Sohn des Farmers, schaltete einen weiteren Experten ein: Kalle Slaap, einen holländischen Spezialisten für die Restaurierung mechanischer Uhren und einen Content-Creator auf Twitch und YouTube.

Als der Experte von der Uhr hörte, nahm er sie in seine Werkstatt in Grootschermer auf und arbeitete für 2 Monate an der Restaurierung der Rolex. Den Verlauf der Reparatur kann man auf seinem YouTube-Kanal verfolgen. Mittlerweile ist das 5. Update zur “Rolex, die von einer Kuh gefressen wurde” erschienen.

