Ein Typ hat Kühe, die praktisch in der Matrix leben – Und sie geben wirklich mehr Milch

Auch in Russland soll das Experiment durchaus erfolgreich gewesen sein und die Bauern erklärten, dass die Milchproduktion der Kühe erhöht worden sei. Wie der türkische Bauer hatte man auch in Russland festgestellt: Kühe sollen weniger Angst verspüren, und die Herde sei friedlicher als ohne Technik.

Der Gedanke, die Produktion von Tieren mithilfe von VR zu verbessern, ist tatsächlich nicht neu. So hatte bereits 2019 die russische Regierung VR-Technik mit Kühen getestet. Das hatte vor allem den Zweck, die Milchproduktion in Russland zu erhöhen, um so bestimmten Sanktionen auf EU-Lebensmittel zu umgehen.

Dieses Eintauchen in eine virtuelle Welt bezeichnet man in der Fachsprache als “Immersion”.

Was hat das alles mit Gaming zu tun? VR-Brillen werden vor allem im Gaming-Bereich eingesetzt. Denn die VR-Brillen erzeugen eine virtuelle Welt, in welche der Spieler richtig eintauchen kann. Das funktioniert deswegen, weil die VR-Erfahrung die Eindrücke von der realen Welt verringert, da der Spieler durch die Brille nur noch die virtuelle Welt sehen kann.

