Ein „Krypto-Haus” lockt mit Affen an der Wand und Bitcoin über dem Bett – Für über 800 € die Nacht

Krypto-Währungen und NFTs haben in den vergangenen Jahren für jede Menge Schlagzeilen gesorgt. In einem Haus in Los Angeles ist das Thema offenbar besonders deutlich hängen geblieben.

Was ist das „Krypto-Haus”? Als “handgefertigtes, kuratiertes Haus für alle NFT- und Krypto-Liebhaber” wird das sogenannte “Krypto-Haus” beschrieben (via booking.com).

Es handelt sich dabei um eine Unterkunft in Los Angeles, das man für Übernachtungen buchen kann.

Man sollte aber – offensichtlich – eine Liebe für die gerade im Gaming durchaus umstrittenen NFTs und Krypto-Thematiken mitbringen. Denn die Einrichtung ist eher gewöhnungsbedürftig.

Was steckt in diesem Krypto-Haus?

Das Krypto-Haus bietet mehrere Schlaf- und Wohnzimmer, die von oben bis unten im Zeichen von NFTs und Krypto-Währungen stehen. Fotos zeigen unter anderem:

Bunte Dogecoin-Tapete an der Wand in einem Schlafzimmer

Die bekannten “Bored-Ape”-NFT-Affen starren gleich von mehreren Wänden des Hauses

Ein anderes Schlafzimmer wiederum ist voll mit Ethereum-Logos

Über einem anderen Bett wiederum strahlt eine Bitcoin-Lampe mit dazu passender Tapete

Weitere Wände sind mit unzähligen Tweets gepflastert

Auch ansonsten ist die Einrichtung eher von Designer-Möbeln geprägt. Einen kleinen Einblick findet ihr etwa hier auf dem YouTube-Kanal “Rules for Rebels (ab ca. 1:12):

Krypto-Haus sucht Mieter – oder Käufer: Das Haus sucht offenbar Gäste, die schon immer mal umgeben von Krypto-Währungen und NFTs einschlafen wollten.

Auf dem Portal booking.com wird es derzeit im Schnitt für 820 Euro die Nacht angeboten, auf Airbnb sieht der Preis plus Gebühren ähnlich aus – wobei man dort mindestens zwei Nächte buchen muss.

Auffällig allerdings: Nach aktuellem Stand sind der Großteil der Daten im 2023 buchbar, nur sehr vereinzelte Daten sind nicht verfügbar. Allzu viele Gäste scheint das Haus derzeit nicht in Aussicht zu haben.

Zudem berichtet die Seite Kotaku, dass das Haus auch zum Kauf angeboten wird. Über das Portal “Zillow” solle das Haus derzeit für 949.000 Dollar verkauft werden – nachdem es ursprünglich mal Käufer für 1,2 Millionen Dollar suchte (via Kotaku). Auch hier scheint sich das Interesse also in Grenzen zu halten.

Krypto-Währung im Gaming: Grundsätzlich sind Krypto-Währungen und NFT-Projekte sehr umstritten. So kam es nach dem großen Hype um die Technologie zu einem Einbruch, völlig abgeschrieben ist das Thema aber nicht. So meldete sich etwa Square Enix erst kürzlich noch zu Wort, welche Rolle NFTs 2023 bei ihnen spielen sollen.