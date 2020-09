Kriegt Red Dead Online endlich seine Zombies? Das zeigt ein neuer Leak

Allerdings sehen nicht alle in den Modellen einfach nur Zombies. Die Charaktere tragen alle einheitlich wirkende Kleidung. Möglicherweise gehören sie einem Kult an, der euch das Leben schwer machen soll?

Was sind das für Modelle? Die Dataminer bezeichnen die Charaktere als „Zombie-Modelle“. Sie fanden 29 männliche Zombie-Modelle und 19 weibliche. In den Kommentaren hoffen Fans nun auf ein Zombie-Event – schließlich taucht das Zombie-Thema bei Red Dead Online immer wieder auf. Viele wünschen sich eine Erweiterung im Stile von „Undead Nightmare“ aus dem ersten Red Dead Redemption.

Das fanden die Dataminer: Auf dem YouTube-Channel „Red Dead Guides“ ist aktuell ein neues Video zu sehen, in dem neue Charakter-Modelle vorgestellt werden, die Dataminer aus den Spieldaten zu Tage gefördert haben. Die Modelle werden alle der „Army of Fear“, also „Armee der Angst“ zugeordnet und sehen ziemlich schaurig aus – übrigens nicht der einzige Grusel-Fund der letzten Tage . Hier könnt ihr euch das Video anschauen:

