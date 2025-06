„Sie haben uns durchschaut“ – K-Pop-Fans fühlen sich vom neuen Netflix-Hit so richtig verstanden

Neues Fußball-Spiel auf Steam lässt euch all das machen, was sonst im Sport verboten ist, startet direkt mit 40.000 Spielern

HandOfBlood testet in einem neuen Spiel auf Steam 2 Stunden lang die Grenzen dessen, was als Flugzeug bezeichnet werden kann

Bei den Saja Boys soll man sich an Gruppen wie Tomorrow X Together, BTS, Stray Kids, ATEEZ, BIGBANG und Monsta X orientiert haben.

Die Protagonistinnen des Films, die Huntrix-Idols, sollen eine Anlehnung an Mitglieder von Gruppen wie ITZY, BLACKPINK und TWICE sein.

Was für Referenzen kann man in KPop Demon Hunters finden? In einem Post des „kpop_uncensored”-Subreddits, nennt NatureSimple729 verschiedene Referenzen des Fandoms, die im Film auftauchen:

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to