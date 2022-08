Österreichische Gaming-Firma gibt sich nach 28 Jahren einen neuen Namen – Hat offenbar die „Penis“-Witze satt

Seit 1994 hieß die österreichische Firma Koch Media genau so. Nun gibt es ein Rebranding zu einem völlig neuen Namen. Einer der offiziellen Gründe ist, dass die Aussprache rund um die Welt teilweise „schwierig“ war. Vor allem im englischsprachigen kam es zu Problemen, die wohl irgendwann nervig wurden.

Was ist das für eine Firma? Koch Media wurde 1994 gegründet und dient als Publisher für Filme und Videospiele. Unter ihrem Banner sind Spiele wie Dead Island, Metro, Risen 3 und Agents of Mayhem erschienen.

Außerdem ist Koch Media Partner von Größen wie Bethesda und SEGA und übernimmt etwa den Vertrieb für Activision Blizzard in Europa.

So heißt Koch Media jetzt: Nach 28 Jahren will sich die Firma nun einen neuen Namen geben. Seit dem 4. August 2022 heißt Koch Media jetzt Plaion – ausgesprochen „play on.“ Um das zu verdeutlichen, wurde das Logo zu einem stilisierten P in Form eines „Play“-Buttons überarbeitet.

Offiziell heißt es, dass man mit dem Rebranding klarmachen will, dass sich die Firma vorrangig mit Spielen und Filmen beschäftigt (via gamesindustry.biz). Allerdings nennt der Gründer und Geschäftsführer Klemens Kundratitz noch einen weiteren Grund.

„Koch“ sorgte für infantile Witze

Warum hat sich die Firma umbenannt? In einem kurzen Video erklärt Kundatitz, wie die Leute weltweit „Koch“ aussprechen. Im deutschsprachigen Raum haben wir damit wenig Probleme, der Name klingt wie der Beruf und ist auch so gedacht.

In anderen Bereichen kommt man etwa auf „Kotsch“, was wohl zumindest noch annehmbar sei. Allerdings gab es auch schon Fälle, vor allem in den USA, wo man auf „cock“ zurückgriff – also eine vulgäre Bezeichnung für den Penis.

Als gerade das für seine Nacktheit berüchtigte Conan Exiles von Koch Media in den USA vertrieben wurde, kam es zu großer Erheiterung in Amerika:

Mit Plaion gibt es vielleicht noch immer einige Verständigungsprobleme – das ähnlich ausgesprochene „plaia“ bedeutet „Strand“ auf Portugiesisch – aber zumindest die Pimmelwitze dürften damit passé sein.

