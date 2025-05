Der kleinste Shooter der Welt passt 812.500-mal in Black Ops 6, bietet trotzdem eine 3D-Welt mit dämonischen Aliens

Wer an den kleinsten Shooter der Welt denkt, in Bezug auf Datenmengen, kommt wahrscheinlich auf uralte Titel wie Doom. Es gibt einen Shooter aber, der ist noch viel kleiner als diese Urgesteine des Gamings und dennoch läuft er einwandfrei, mit einer annehmbaren 3D-Grafik.

Von welchem Spiel ist die Rede? Es handelt sich dabei um den 21-Jahre alten Shooter „.kkrieger“, der 2004 von einer Demo-Gruppe der deutschen Firma „Farbrausch“ entwickelt wurde. Auf den ersten Blick sieht das Spiel wie ein ganz normaler 3D-Shooter der alten Doom-Ära aus, man hat Waffen und kämpft gegen dämonische Wesen.

Das interessante ist aber nicht das Setting, sondern die Datenmenge, die das Spiel auf die Festplatte bringt – ganze 96 Kilobyte. Das Spiel ist also so klein, dass es bis zu 812.500-mal in Call of Duty: Black Ops 6 passen könnte.

Im Vergleich dazu beträgt Black Ops 6 etwa 78 GB (nur das Grundspiel, ohne Zusätze wie Warzone). Die 96 Kilobyte von .kkrieger waren aber bereits 2004 erstaunlich, denn selbst Doom 1 besaß bis zu 2,39 MB.

Raffinierte Technik sorgt für Datenersparnis

Wie haben die Entwickler die Datenmenge senken können? Um die Datenmenge des Spiels zu komprimieren, haben sich die Entwickler der prozedural Generierung bedient. Bilder, Pixel sowie 3D-Modelle werden dabei nicht gespeichert, sondern nur ihre Entstehungsgeschichte.

Durch diesen Prozess müssen also keine Dateien oder Assets bereitgestellt werden, weil das Programm diese Zusammenstellung beim Starten des Spiels selbst übernimmt. Ganz ohne Speicher funktioniert es jedoch nicht, denn sobald die Spielwelt generiert wurde, muss das Programm Zugriff darauf haben – und das geht mithilfe des RAMs, also eurem Arbeitsspeicher.

Was die Musik sowie Soundtracks angeht, so werden diese auch durch den hauseigenen V2-Synthesizer von Farbrausch in Echtzeit generiert – das spart zusätzlich noch Daten, die sonst in der Festplatte landen würden.

Das Spiel entsteht also aus dem Nichts, baut sich selbst auf und speichert sich dann temporär im RAM ab. Das Ergebnis ist ein flüssiges und sogar visuell ansprechendes Spiel.

Warum wird diese beeindruckende Technik nicht auf moderne Spiele angewendet? Man könnte meinen, die Technologie hinter .kkrieger wäre bahnbrechend in der Entwicklung von Spielen. Games wie Black Ops 6 müssten nicht mehr über 70 GB besitzen, um laufen zu können. Doch auch wenn ein modernes Spiel theoretisch mit der Technik von .kkrieger funktionieren könnte, so hätte das Spiel mit vielen Problemen zu kämpfen.

Zuerst wäre da die Ladezeit. Für Gamer kann diese nicht kurz genug ausfallen. Aber da .kkrieger seine Spielwelt prozentual generiert, müssten Gamer jedes Mal warten, ehe sie sich ins Spiel stürzen können. Wenn es sich dabei auch noch um hochauflösende Grafiken handelt, könnte die Ladezeit so lange dauern, dass Fans das Spielen komplett aufgeben.

Zudem wäre die Beanspruchung des Arbeitsspeichers ein Problem. Wenn ein Studio es schaffen könnte, Black Ops 6 auf 1 GB herunterzuschrauben, müssten die generierten Daten unkomprimiert im Arbeitsspeicher abgespeichert werden – das könnte viele Gaming-PCs an ihre Grenzen bringen.

Zu guter Letzt wird die Kreativität sowie der Charakter der Spiele eingeschränkt. Um Platz zu sparen, müssten Assets simpel und nicht hochauflösend sein, damit das Spiel effektiv seine Welt generieren kann. Viele Games wollen sich aber vor allem durch schöne und einzigartige Grafiken und ihren eigenen Stil präsentieren – darauf müsste man leider verzichten.

Und auch wenn das alles düster wirkt, so benutzen dennoch viele Games aus der heutigen Zeit zumindest ein Teil dieser Idee. Ob es nun No Man’s Sky, Minecraft oder Helldivers 2 ist – all diese Spiele generieren ihre Spielwelten prozedural und setzen so einen gewissen Teil der bahnbrechenden Idee hinter .kkrieger um.

