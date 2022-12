Eine kleine Erfindung aus Meerwasser könnte die Entwicklung von Handys und Computern stark verbessern

Lithium-Ionen-Akkus stecken in etlichen elektronischen Geräten. Forscher ist es jetzt gelungen, solche Akkus aus neuem Material herzustellen. Das ist nicht nur deutlich günstiger, sondern die Geräte haben obendrein deutlich mehr Leistung.

Akkus findet ihr in vielen elektronischen Geräten. In euren Handys oder Laptops sind diese verbaut, damit ihr auch unterwegs Energie habt, um die Sachen überhaupt zu nutzen. Doch Akkus gelten als teuer und die Akkulaufzeit ist durch Größe und Bauweise der Akkus eingeschränkt.

Ein Forscherteam hat jetzt eine kleine, aber wichtige Entdeckung gemacht, die die Zukunft von Akkus deutlich verändern könnte.

Neuer Akku wird aus Meerwasser hergestellt

Was haben Forscher jetzt gemacht? An der Universität Sydney hat man eine spannende Entdeckung rund um Akkus gemacht (via sydney.edu.au). Unter der Leitung von Dr. Shenlong Zhao an der „School of Chemical and Biomolecular Engineering“ wurde eine Batterie aus neuem Material hergestellt.

Die Forscher erklären, dass sie auf Natrium-Schwefel setzen. Das ist eine Art geschmolzenes Salz, welches aus Meerwasser gewonnen werden kann. Das ist in der Produktion wesentlich kostengünstiger als Lithium-Ionen-Batterien und kommt fast überall vor, wo es Meerwasser gibt.

Neben den Kosten löste man ein anderes Problem gleich mit. Denn Natrium-Schwefel-Batterien (NaS) hatten bisher den Nachteil, dass sie wenig Energie speichern können und eine kurze Haltbarkeit (wenige Zyklen) haben.

Im Paper heißt es weiter: Mit einem chemischen Verfahren (Pyrolyse) habe man die Reaktivität von Schwefel und den Zustandswechsel (Reversibilität) zwischen Schwefel und Natrium verbessert. Damit weise der neue Akku auch bei Raumtemperatur eine hohe Kapazität und eine deutlich verlängerte Lebensdauer aus. Die Forscher sprechen von einer vierfachen Akkuleistung.

Neuer Akku könnte sogar bald schon auf den Markt kommen

Warum wurde das Produkt entwickelt? Das Forscherteam hat das Produkt entwickelt, um eine leistungsstarke Lösung für große Speichersysteme für erneuerbare Energien zu bieten und gleichzeitig die Betriebskosten erheblich zu senken. So erklärt Dr. Zhao in einem Interview:

Unsere Natriumbatterie hat das Potenzial, die Kosten drastisch zu senken und gleichzeitig eine viermal so hohe Speicherkapazität zu bieten. Dies ist ein bedeutender Durchbruch für die Entwicklung der erneuerbaren Energien, die zwar langfristig die Kosten senken, aber bisher mehrere finanzielle Hürden für den Markteintritt hatten.

Wie geht es jetzt weiter? Die Batterien wurden zuerst in der chemisch-technischen Einrichtung der Universität Sydney erfolgreich hergestellt und getestet. Die Forscher planen nun, die kürzlich hergestellten Batterien zu verbessern und anschließend zu vermarkten.

Auch in anderen Bereichen gibt es große Fortschritte. Forscher haben ein neues Material getestet, das GPUs in Zukunft viel schneller machen könnte. Doch bis dahin ist es vermutlich noch ein weiter Weg:

