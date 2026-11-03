Wir wollten von euch wissen, wie ihr zu KI im Gaming steht – eure gespaltenen Meinungen vermitteln trotzdem eine recht deutliche Grundstimmung

Wir haben euch mit einer Umfrage gefragt, was eure Einstellung gegenüber KI im Gaming ist. Das Ergebnis birgt wie zu erwarten unterschiedliche Meinungen, die jedoch aufgrund der Aufteilung eine doch recht ähnliche Grundstimmung vermitteln.

KI sorgte in Videospielen des Öfteren für große Reaktionen aus der Gaming-Community. Auch während des Steam Next Fests sind Gamer darauf aufmerksam geworden, dass das Event zu einem großen Teil mit KI-generierten Spielen gefüttert wurde.

Zu diesem Anlass wollten wir von euch wissen, wie die Leser der MeinMMO zu KI im Gaming stehen, und haben euch mit einer Umfrage die Möglichkeit gegeben, eure eigene Meinung zu dem Thema dazulassen.

Knapp 650 Leserinnen und Leser haben teilgenommen – vielen Dank schon mal dafür!

Das Ergebnis wollen wir euch nicht vorenthalten. Und auch, wenn ihr sehr unterschiedliche Einstellungen zum Einsatz von KI habt, können wir daraus eine doch recht einheitliche Grundstimmung herausfiltern: Laut den Lesern der MeinMMO kann KI im Gaming toleriert werden, aber nur, wenn sie unsichtbar ist.

Video starten Studenten spionieren Passanten mit versteckter Kamera und einer KI aus, finden Name und Adresse in Sekunden heraus Autoplay

Wenig direkte Ablehnung, wenig Begeisterung

Anhand eurer Ergebnisse konnten wir sehen, welche Meinungen wie oft vertreten sind und wie das Verhältnis unter ihnen aussieht. Und so habt ihr abgestimmt:

Ergebnisse der Umfrage

Was bei der Umfrage am deutlichsten wird: Die beiden wenigsten Antwortmöglichkeiten bezogen sich auf die vollkommene Ablehnung sowie die Begeisterung für KI.

Während 18 % aller Stimmen richtig Bock auf KI-generierte Assets und andere Möglichkeiten für den Einsatz künstlicher Intelligenz in Videospielen haben, sagen 13 %, dass generative KI in ihren Spielen nichts zu suchen habe.

Genauso spannend: Keine einzige Antwortmöglichkeit konnte mindestens 30 %, also gut ein Drittel der Umfragemöglichkeiten, erreichen. Es ist unter all den Teilnehmern sehr ausgeglichen aufgeteilt. Das fällt vor allem in der grafischen Darstellung der Umfrageergebnisse auf:

Tortendiagramm zur Umfrage

Die beiden Top-Ergebnisse, mit 26 % und 24 %, haben gerade mal einen Abstand von 17 Stimmen.

Sie zeigen, dass die Mehrzahl der Teilnehmer KI nicht direkt ablehnt, aber nicht kompromisslos akzeptieren will. Sie tolerieren KI ausschließlich als „unsichtbare“ Arbeitserleichterung im Hintergrund, also als ein Tool für Bugfixing, Code-Optimierung oder Routinearbeit. Dort wird die KI im Spiel selbst nicht spürbar sein.

Und wenn sie dann doch spürbar wird, dann bitte nur dann, wenn Spielmechaniken dadurch verbessert werden.

Mit generativer KI generierte Texturen, Grafiken oder Story, die sonst von Künstlern, Autoren und weiteren Game-Artists geschaffen werden, wollen von unseren Lesern nicht gesehen werden.

Könnt ihr der allgemeinen Stimmung rund um KI zustimmen? Oder seid ihr eher Personen, die KI vollkommen ablehnen oder willkommen heißen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Aufgrund all der KI-generierten Spiele des Steam Next Fests wird die Plattform von vielen Spielern stark kritisiert. Nun hat Valve zugegeben, dass sie tatsächlich ein Problem mit KI-Slop haben, aber dennoch den Entwicklern nicht vorschreiben wollen, was sie zu tun und zu lassen haben: Valve hat gerade zugegeben, dass Steam ein ärgerliches Problem mit KI-Müll hat