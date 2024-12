Wer bei den Game Awards auf News zu Monster Hunter Wilds gewartet hat, geht leer aus – Aber das könnte einen guten Grund haben

Viele Fans von Monster Hunter Wilds haben den Game Awards sehnsüchtig entgegengeblickt. Neue Infos dazu blieben allerdings aus. Stattdessen machte Capcom eine Reihe von Ankündigungen zu weiteren neuen Spielen und einem anderen Ableger von Monster Hunter. Dieses Vorgehen verwirrt die Community und sorgt für Spekulationen.

Warum sind die Fans verwirrt? Aufgrund der Nominierung von Monster Hunter Wilds in der Kategorie „Most Anticipated Game“ hatten die Spieler auf neues Futter in Form von einem neuen Trailer oder frischen Infos gehofft. Doch auch wenn Capcom mit vielem neuen Input vor Ort war, blieb es um den heiß erwarteten Titel still.

Viele Fans begegnen dieser Entscheidung seitens Capcom mit Unverständnis (zum Beispiel via Reddit). Wo sonst würde man einfach so viele verschiedene Menschen gleichzeitig so leicht mit neuen Infos erreichen und noch einmal auf die Veröffentlichung am 28. Februar 2025 aufmerksam machen? Die Community wittert eine verpasste Chance und diskutiert auf Social Media die Gründe.

Das Fehlen von MH Wilds könnte eine verpasste Chance sein

Welche Gründe vermuten Fans? In einem Threat auf Reddit wird gerade in der Community diskutiert, warum es keine neuen Infos während des Events gab. Dabei äußern sie verschiedene Gedankengänge:

jolovan schreibt auf Reddit: „Für mich fühlt sich das wie eine völlig verpasste Gelegenheit an. Die Game Awards sind DAS größte Gaming-Event und dann entscheiden sie, nichts für Wilds zu zeigen.“

Opression_Rod teilt via Reddit mit: „Vielleicht machen sie in der nächsten Woche oder so eine Ankündigung? Vielleicht wollten sie einfach ihre eigene Bühne? Aber warum? Ich werde mir Sorgen um den Zustand des Spiels machen, wenn sie nicht bald etwas Neues anzukündigen haben.“

Sheepish47 schreibt besorgt via Reddit: „Es würde mich ehrlich gesagt nicht überraschen, wenn dies ein Hinweis darauf ist, dass das Spiel verschoben wird.“

Ein sehr nachvollziehbarer Grund, den die Community nennt, ist, dass Monster Hunter Wilds den anderen Ankündigungen wohl nicht das Rampenlicht stehlen sollte. Diese Begründung halten die meisten auch für die wahrscheinlichste. Zusätzlich wird häufig ein eigenes Event vermutet, das näher zum Release im Februar stattfinden könnte.

Was hat Capcom denn angekündigt? Statt neues Futter für Fans von Monster Hunter Wilds mitzubringen, stellten Capcom ihre neuen Spiele Onimusha und ein Sequel zu Ōkami vor. Diese im Vergleich eher kleineren Marken, hätten laut Community hinter neuen Infos zu Monster Hunter Wilds eher zurückgestanden.

Wer das Franchise von Monster Hunter grundsätzlich feiert, konnte sich über eine neue Season für Monster Hunter Now, dem mobilen Spin-Off, und einen Promo-Code während des Events freuen. Löst ihr also den Code „TGA2024“ im Spiel ein, erhaltet ihr exklusive Items.

Auf größere neue Infos für Monster Hunter Wilds müsst ihr also vermutlich noch etwas warten. Wenn ihr aber nun wissen wollt, welche Highlights die Game Awards parat hielten, könnt ihr in unserer Übersicht vorbeischauen: Die Highlights der Game Awards 2024: 12 Trailer und Ankündigungen, die ihr nicht verpassen solltet