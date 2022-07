Neuer Autobattler auf Steam kostet nur 3 € und begeistert Spieler – „So ein kleiner Preis für ganz viel Spaß“

Die Spieleplattform Steam bietet eine riesige Auswahl der unterschiedlichsten Spiele. Manche davon sind echte Schätze für einen kleinen Preis. Aktuell begeistert ein Roguelite-Autobattler für derzeit unter 3 € seine Spieler. Doch was ist das für ein Spiel?

Um welches Spielt geht es? Just King ist ein Roguelite-Autobattler, das aktuell im Angebot für 2,46 € auf Steam zu haben ist. Doch auch nach Ablauf der Rabatt-Aktion ist das Spiel sehr günstig zu haben und kostet nur 3,29 €. Das ist ein herber Unterschied zu anderen Spielen.

Besonders zwischen Just King und „Ascent Free-Roaming VR Experience“ liegen Welten. Ascent ist das teuerste Spiel auf Steam und kostet 1.000 €.

„Tolles Spiel. Wahnsinniger Wert für den Preis.“

Was macht Just King so besonders? Just King hat einen fast schon niedlichen Retro-Grafikstil, bei dem die einzelnen Figuren riesige Kulleraugen haben.

Hinzu kommt eine sehr einfache Steuerung, die schnell erlernt werden kann. Ihr steuert die gespielten Figuren mit den Tasten WASD und der Maus, wobei die Kämpfe ohne spezielle Aktionen des Spielers ablaufen.

Was sagen die Spieler zu Just King? Von den Spielern erntet Just King in den Steam-Rezensionen jede Menge positiver Worte. Viele davon heben hervor, wie viel Spielspaß sie mit einem so günstigen Titel haben. Wir von MeinMMO zeigen euch eine kleine Auswahl:

Birdovic via Steam: „Das Spiel ist jetzt seit 2 Tagen draußen und nachdem ich 30 Stunden meines Lebens mit spaßigem Gameplay verbracht habe, kann ich es empfehlen. […] Absolute Empfehlung: Die besten 2,50 €, die ich seit Jahren ausgegeben habe.“

Paleclaw via Steam: „Tolles Spiel. Wahnsinniger Wert für den Preis.“

MudeJoe via Steam: „So ein kleiner Preis für so viel Spaß. […] Das Gameplay ist entspannt, aber nicht langweilig, und man kann ziemlich viele Stunden damit verbringen, zumindest viel mehr als man für 3€ erwarten könnte.“

DrWalt via Steam: „Dieses Spiel ist super, großartiges Klassensystem, großartiger Aufbau von Teams, großartige Upgrade-Struktur. […] 100%ig zu empfehlen.“

Hulk via Steam: „Wirklich lustiges Spiel und die 3 € wert. Es ist günstiger als ein Kaffee – also holt euch dieses Spiel!

Gamax999 via Steam: „Der spaßigste […] Autobattler, den ich bisher gespielt habe. Der Artstyle sieht cool aus und ich genieße das Gameplay. Definitiv den Preis wert.“

Auch andere günstige Spiele bieten auf Steam vergleichsweise viel Inhalt für einen recht günstigen Preis. Battle of the Bulge ist beispielsweise ein Shooter für 8 €, der eine Kampagne bietet sowie einen Koop- und Multiplayer in Aussicht stellt.

Der König und seine Gefolgsleute in Just King

Wellenkampf mit Berserkern und Barden

Wie läuft eine Runde in Just King ab? In Just King spielt ihr einen König und dessen Gefolgschaft. Wenn der König stirbt, ist das Spiel vorbei. Um dies zu verhindern, könnt ihr bis zu vier Helden an seiner Seite kämpfen lassen. Diese wählt ihr aus insgesamt 17 unterschiedlichen Kämpfern aus.

Die gespielten Helden könnt ihr beliebig kombinieren und Synergien erschaffen, die euch im Kampf gegen die Gegner-Wellen weiterhelfen.

Zur Auswahl stehen euch dabei Charaktere wie Kobolde, Paladine oder Berserker. Doch auch der Barde ist spielbar und stärkt eure Gruppen mit seinen lieblichen Klängen – die euch gegebenenfalls aber schnell nerven können.

So sehen die Helden, Items und Karten im Menü von Just King aus:

Wie sind die Karten von Just King aufgebaut? Die drei Karten in Just King besitzen verschiedene Pfade, die ihr mit eurem König und seiner Gefolgschaft gehen könnt. Dabei kämpft ihr gegen normale Gegner, findet Schätze und absolviert Elite-Battles. Obendrein erwartet euch am Ende von jeder Karte ein Bosskampf.

Welche Möglichkeiten bietet Just King noch? In Just King könnt ihr zwischen den Kämpfen neue Helden freischalten. Außerdem könnt ihr für die verdienten Münzen auch Dinge wie Heilkräfte, Damage-Buffs und Rüstungen kaufen.

Ebenso können eure Helden in der Stufe aufsteigen und neue Fähigkeiten erlernen, wodurch sie stärker werden.

Was denkt ihr über Just King? Klingt der Autobattler für euch interessant oder ist euch der Titel die 3 € nicht wert?

Erst kürzlich stellten wir euch auf MeinMMO ein weiteres Spiel für knapp 3 € vor. Das Besondere dabei ist jedoch, dass es euch herausfordert, es möglichst schnell durchzuspielen, damit ihr es anschließend erstatten lassen könnt.

Eigenartiges Spiel auf Steam will, dass ihr es zurückerstattet – Wenn ihr es schafft