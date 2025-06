Der Regisseur vom neuen Jurassic World hatte eigentlich gar keine Lust auf den Film – Bis er das Drehbuch sah

Schon Anfang Juli können sich Fans von Dinosauriern auf einen neuen Film freuen. Mit Jurassic World: Die Wiedergeburt kehrt das bekannte Franchise zurück. Der Regisseur des Films, Gareth Edwards, hatte eigentlich keine Lust auf den Film, doch er wurde überzeugt.

Was ist das für ein Film? Jurassic World: Die Wiedergeburt ist ein neuer Teil im Jurassic-Park-Franchise. Anders als in der World-Trilogie gibt es diesmal aber neue Hauptfiguren. Der Cast besteht unter anderem aus Scarlett Johansson, Jonathan Bailey und Mahershala Ali.

In dem Film wird eine Expedition auf eine gefährliche abgelegene Insel durchgeführt, um wichtige DNA für die medizinische Entwicklung zu erlangen. Doch die prähistorischen Bewohner sind eine große Bedrohung.

Der Film wird von Gareth Edwards inszeniert, obwohl er eigentlich keine Lust auf den Film hatte. Nachdem er das Skript gelesen hat, hat sich das aber geändert.

Den Trailer zum Film seht ihr hier:

Ich habe dieses Drehbuch gelesen und wollte es hassen

Was sagt Edwards? Gareth Edwards kennt sich mit Sci-Fi und Monstern aus. 2014 inszenierte er Godzilla, 2016 Rogue One und 2023 The Creator. Wie er in einem Interview verrät (via GamesRadar), wollte er aber eigentlich eine Pause vom Filmemachen einlegen. Doch dann kam das Skript von Jurassic World: Die Wiedergeburt.

Er erklärt, dass er schon bereit war, höflich abzusagen und zu danken, dass man ihn in Betracht gezogen hätte. Doch dann las er das Skript: Ich habe dieses Drehbuch gelesen und wollte es hassen . Am Ende des Drehbuchs war Edwards überzeugt und entschied sich, trotz seines vorherigen Wunsches, beim Film Regie zu führen.

Das Skript stammt von David Koepp, der schon das Drehbuch für den ersten Jurassic Park aus 1993 geschrieben hat. Im Interview schwärmt Edwards von den Charakteren. Er wollte dabei sein, auch wenn das erneut eine Menge Zeit beanspruchte: Ich dachte nur: Okay, ich werde nichts anderes mehr machen können als das hier .

Nichtsdestotrotz war es für ihn eine einmalige Gelegenheit , die er dann doch nicht ablehnen konnte.

Wann erscheint Jurassic World: Die Wiedergeburt? Schon am 2. Juli 2025 könnt ihr den neuen Dinosaurier-Film im Kino schauen. Wer sich bis dahin noch mehr mit den Dinosauriern aus Jurassic Park beschäftigen möchte, der kann sich diesen Artikel anschauen: Experte erklärt, wie realistisch die Dinos in den Filmen zu „Jurassic Park“ eigentlich sind