Jujutsu Kaisen: Die bösen Charaktere im Überblick

Im Anime von Jujutsu Kaisen gibt es mehrere Charaktere, die die Menschheit bedrohen und sie sogar am liebsten auslöschen möchten. Sie verfolgen ihre eigenen Ziele oder folgen einfach nur ihrem Anführer. Die übelsten Bösewichte, die es im Anime gibt, listen wir euch im Folgenden auf.

Aktuell befindet sich der Anime zu Jujutsu Kaisen im Arc der Metzelspiele. Es gibt zahlreiche Bösewichte, denen sich die Protagonisten Yuji und Megumi stellen müssen. Aber auch außerhalb der Spiele warten große Bedrohungen, teilweise sogar in den Figuren selbst.

In dieser Liste findet ihr alle bisher aufgetauchten Bösewichte und ihre besonderen Kräfte, die es zum aktuellen Stand des Animes gibt. So bleibt ihr immer aktuell, welchen Bedrohungen die Helden der Serie gerade gegenüberstehen. Aus Spoilergründen lassen wir die kommenden Gegner des Mangas aus.

Hier kommt ihr direkt zu den einzelnen Charakteren:

Jujutsu Kaisen: Uraume, die Gefolgschaft von Sukuna

Erster Auftritt: Folge 21

Folge 21 Fraktion: Kenjaku, Sukuna, Mensch (Inkarnation)

Kenjaku, Sukuna, Mensch (Inkarnation) auch bekannt als: Frozen Star, Shiori Himi

Uraume ist ein Nutzer von Flüchen und kann riesige Mengen an Eis erschaffen und manipulieren, um Gegner einzufrieren. Der Charakter ist seit der Heian-Ära Sukunas rechte Hand und schließt sich Kenjaku an, um Sukuna wiederzubeleben.

Das Ziel von Uraume ist es, Sukuna bedingungslos zu dienen und alles für seine vollständige Wiederauferstehung vorzubereiten. Dazu nimmt Uraume auch in Kauf, dass Satoru Gojo versiegelt wird. Zu Beginn der Story ist Uraume übrigens männlich, später jedoch weiblich.