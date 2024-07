„Bis zu 100 Stunden die Woche gearbeitet“ – Ein Mitarbeiter von Apple berichtet, wie hart es am Anfang zuging

Während der Entwicklung des ersten Macintosh wurde weit mehr als eine übliche 40-Stunden-Woche gearbeitet. So seien laut Wigginton regelmäßig 90 Stunden oder zu Crunch-Zeiten sogar 100 Stunden pro Woche zusammengekommen. Bei letzteren wurde dann anstatt fünf oder sechs, an allen sieben Tage der Woche gewerkelt, um den ersten Mac mitsamt Software fertigzustellen.

Twitch: Trymacs bettelt Apple an, endlich mehr Geld in Handy-Games stecken zu dürfen

Wer plaudert hier aus dem Apple-Nähkästchen? In den frühen Jahren von Apple während der 1970/80er arbeiteten nicht gerade viele Menschen bei dem heutigen Soft- und Hardwareriesen mit Tausenden Jobs und verpartnerten Firmen weltweit. Abseits der zwei bekanntesten Gründer, Steve Jobs und Steve Wozniak, war aber auch der Software-Ingenieur Randy Wigginton mit an Bord.

Der Name Apple ist heutzutage legendär, doch in den Anfangszeiten schufteten dort wenige Ingenieure hart, wie jetzt einer von ihnen erzählt.

