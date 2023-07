Diese Kopfhörer sind mein Geheimtipp für die PS5 und den PC, weil sie auf geniale Art mein größtes Problem im Alltag lösen

Hervorragend ist übrigens, dass sich der Dongle im Ladecase der In-Ears verstauen lässt. So geht mir das kleine Ding nicht verloren, wenn ich verreise oder unterwegs bin. Das hat bei In-Ears tatsächlich Seltenheitswert, den Dongle so bequem zu verstauen.

Das Ladecase mit Kopfhörern wiegen zusammen rund 50 Gramm, also etwa halb so viel wie eine handelsübliche Tafel Schokolade.

Design und Aufbau: Die In-Ear-Kopfhörer von JBL sind auf den ersten Blick sehr schlicht und kommen in schlichtem Schwarz. Die In-Ears selbst setzen auf einen leicht glänzenden Look mit JBL-Logo, das Case selbst ist zurückhaltend und nur mit einem großen Logo des Herstellers versehen und ist selbst etwa faustgroß und passt damit gut in jede Jacken- oder Hosentasche.

