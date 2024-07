Japanischer Manager ist wütend auf Animes, weil sie den Ruf seiner Arbeit ruinieren

Die Klischees aus Animes könnten einen erheblichen Einfluss auf die Wahrnehmung der Bevölkerung haben. In vielen Szenen übertreiben die Serien und greifen zu realitätsfernen Vorstellungen. Ein Transportmanager aus Shizuoka, Japan macht sich nun Sorgen, dass sich das negativ auf seinen Beruf auswirken könne.

Um welches Anime-Klischee geht es? Der Transportmanager mache sich über die Szenen Sorgen, in denen wichtige Figuren in der Geschichte auf dramatische Weise bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommen.

Oft sind große Fahrzeuge wie Lastkraftwagen und Muldenkipper dafür verantwortlich, dass die Charaktere das Zeitliche segnen. Durch die Größe der Fahrzeuge soll ihm zufolge eine effektivere Wirkung erzielt werden.

Es gibt eine bekannte Methode der Gehirnwäsche namens Unterschwelligkeit, aber wenn dies durch Einprägen in das Unterbewusstsein der Menschen geschieht, ist es wahrscheinlich, dass sie sich durch das Fernsehen und die Zeichentrickfilme, die sie seit ihrer Kindheit ganz selbstverständlich ansehen, in das Unterbewusstsein der Menschen einprägt. Wütender Transportmanager aus Shizuoka, weekly-net.co.jp

Die Szenen mit dem Lastkraftwagen würden ein Gefühl von Angst und Ekel unter der Bevölkerung streuen. Vor allem, wenn der Rest der Story emotional sei, könnten sich die Zuschauer eher damit identifizieren.

Das Isekai-Genre ist voller Szenen, in denen die Charaktere totgefahren werden und in einer anderen Welt erwachen. Einer dieser Isekais ist Mushoku Tensei:

LKWs versetzen Charaktere in eine andere Welt

Sind Lkws so oft in Animes vertreten? Tatsächlich kommt es oft vor, dass Lastkraftwagen Personen in Animes überfahren. Im Isekai-Genre wird der Unfall oft genutzt, um eine Person in eine andere Welt zu schicken. Aber auch andere Animes bedienen sich der todbringenden Monster auf vier Rädern. Dazu zählen:

Mushoku Tensei

KonoSuba

Zombie Land Saga

The Eminence in Shadow

Yo-kai Watch

Gintama

Death Note

In der Liste sind nicht nur Isekai zu finden, sondern auch Anime-Klassiker wie Death Note. Der Lkw als Mordwaffe kommt in den unterschiedlichsten Genres zum Einsatz. Kein Wunder also, dass fast jeder Anime-Fan schon einmal so eine Szene gesehen hat, in der ein Lastkraftwagen einen Charakter tötet.

Es muss allerdings nicht immer ein Lkw sein. In Yu Yu Hakusho, das erst kürzlich eine Realadaption auf Netflix bekam, wird der Protagonist durch einen Pkw getötet und wiedererweckt.

Was hat diese Darstellung für Folgen? Neben dem negativen Bild, das in der Bevölkerung für Lkws erzeugt wird, besteht die Sorge, dass die Rekrutierung neuer Fahrer erschwert wird. Durch die negative Darstellung in Animes würde das Berufsbild verzerrt werden, weshalb sich junge Menschen nach anderen Jobs umsehen würden.

Mittlerweile gibt es sogar einen ganzen Meme-Kult um Truck-kun. Er ist ein Lkw, der ständig auf der Suche nach neuen Opfern ist:

Der Transportmanager forderte deshalb einen Ausgleich. Das Bild des Lkw-Fahrers sollte wieder ins rechte Licht gerückt werden. So würde nicht nur eine Aufwertung des Berufsbilds, sondern auch eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen erfolgen.

