Japan hat erkannt, dass eine wichtige Infrastruktur fehlt, um den Massentourismus zu bewältigen: öffentliche Mülleimer

Japan hat erkannt, dass eine wichtige Infrastruktur fehlt, um den Massentourismus zu bewältigen: öffentliche Mülleimer

Japan setzt voll auf den Tourismus, doch das führt zu einem Problem: Müll, der irgendwohin muss. Doch bisher hat man in dem ostasiatischen Land auf öffentliche Mülltonnen verzichtet.

Japan gilt als eines der saubersten Länder der Welt, doch mittlerweile hat man ein Problem: Massentourismus, der nicht nur Geld ins Land bringt, sondern auch Müll. Und dieser Müll muss irgendwohin.

Und das sorgt für ein sehr spezielles Problem, das mit der japanischen Kultur zusammenhängt: Denn in dem asiatischen Land gibt es keine öffentlichen Mülleimer.

Japan fehlen öffentliche Mülltonnen für die vielen Touristen

Warum gibt es in Japan keine öffentlichen Mülltonnen? In Japan herrscht die Einstellung, dass man es vorzieht, seinen Müll direkt mit nach Hause zu nehmen, anstatt ihn in Mülltonnen zu verteilen. Wer sich unterwegs etwas kauft, macht sich gleich Gedanken darüber, was man mit der Verpackung macht. Deswegen sind öffentliche Mülleimer in Japan bisher überflüssig gewesen, berichtet das Magazin LiveJapan.com.

Wo liegt jetzt das Problem? Doch genau das wird zu einem Problem mit tausenden Touristen, die genau das im Alltag brauchen: Öffentliche Mülltonnen, um Verpackungen oder anderen Dreck loszuwerden. Und das ist ein Ärgernis, mit dem sich viele Touristen konfrontiert fühlen. Die englischsprachige CNN berichtet, dass Reisende ihren Müll die ganze Zeit mit sich herumtragen müssen und zitieren jemanden mit den Worten:

Einige 7-Eleven-, Family Mart- oder Lawson-Filialen hatten nicht einmal Mülleimer, sodass man diese schmutzigen Verpackungen oder Flaschen den ganzen Tag lang mit sich herumtragen muss, bis man wieder im Hotel ist. Es ist toll, dass die Straßen sauber sind, aber es ist nervig, den ganzen Tag lang (Müll) mit sich herumtragen zu müssen.

Mittlerweile haben die Behörden an besonders stark frequentierten Orten öffentliche Mülltonnen verteilt, doch die grundlegende Vorstellung von Sauberkeit hat sich in Japan noch nicht grundlegend verändert. Man hat das Problem erkannt, sicher aber noch nicht darauf eingestellt. Und bis sich das ändert, werden Touristen weiterhin ihren Müll mit sich herumtragen müssen.

Die bekanntesten Städte Japans erleben aktuell einen starken Anstieg an Touristen. Um auch schwächerer Regionen zu unterstützen, werden Besucher dazu ermutigt, verstärkt ländliche Gebiete zu bereisen. Gleichzeitig soll dies zur Entlastung der Städte beitragen: Es gibt so viele Touristen in Japan, dass die Regierung sie jetzt aufs Land schickt

Quelle(n): xataka.com
