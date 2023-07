Jagged Alliance 3: Wie kann man Biff retten und lohnt sich das überhaupt?

Der Kampf rund um Biff Apscott bei Hill Station läuft in mehreren Wellen ab und ist recht knifflig. Sollte man Biff retten? Wir zeigen euch Tipps für den Fight in Jagged Alliance 3.

Was ist das für ein Kampf? Bei Hill Station werdet ihr in einen Kampf verwickelt, bei dem ihr gegen mehrere Wellen von Gegnern antreten sollt. Ein mögliches Ziel ist es, Biff Apscott zu retten. Leider hat der ein gutes Gespür dafür, ständig in gegnerische Angriffe zu rennen und macht den Kampf dadurch nochmal extra knifflig.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht ein paar Tipps, damit ihr den Kampf gewinnt.

Tipps für Kampf in der Hill Station um Biff

Wo läuft der Kampf? Ihr bekommt immer wieder Hinweise, dass vor euch schon ein Team den Auftrag hatte, in der Region nach dem Rechten zu sehen: Es waren die unterklassigen Söldner von M.E.R.C. um den berüchtigten Hasenfuß und Scheinriesen Biff.

Im Laufe der Story erhaltet ihr einen Hilferuf von Biff, der euch bittet, ihn schnell bei den Koordinaten A8 aufzusuchen. Ihm wurde offenbar die Legion auf den Hals gehetzt.

Auf dem Weg dahin begegnet ihr Gegnertruppen, die ihr am besten schnell umlegt, bevor sie bei Biff ankommen. So erleichtert ihr euch den Kampf auf dem Hügel.

Wie sollte das Team aussehen? Es empfiehlt sich, mindestens einen, besser zwei Sniper im Team zu haben. Auf dem Podest in der Mitte der Zone finden sie einen guten Platz, um die ankommenden Wellen aus sicherer Entfernung abzuballern.

Verteilt den Rest eures Teams so, dass ihr ein paar Leute so stehen habt, dass sie die Hütten im Blick haben und ein paar, die das Diner im Blick haben. Das sind die beiden Richtungen, aus denen die Gegnerwellen kommen.

So läuft der Kampf: Zunächst habt ihr Zeit, um euch zu positionieren. Der Kampf beginnt erst, wenn ihr euch zu Biff bewegt. Startet ihr den Kampf, solltet ihr eure Mercs in Sicherheit halten, aber bleibt dabei aufmerksam. Die Gegner schicken Bombardements auf euer Team.

Mit starken Snipern solltet ihr die erste und zweite Welle gut überstehen können. Danach wird der Kampf nochmal härter. Falls ihr schon in Pantagruel wart, um euch mit den Kommunisten anzufreunden, wird jetzt Chimurenga mit ein paar Kämpfern aufkreuzen. Die kämpfen in weiteren zwei Zwischen-Wellen. In unserem Fall haben sie Biff erledigt und anschließend konnten wir einen wertvollen Diamanten von ihm looten.

Für die dritte Welle müsst ihr das ganze verbliebene Team zusammenkratzen. Gute Positionierung gegen die Bombardements ist weiterhin wichtig, um den Kampf zu gewinnen. Wie Altchar.com schreibt, kann man die Sniper auf dem Podest ganz rechts und ganz links außen positionieren, damit sie dem explosiven Angriff auf das Schild entkommen. Ihr müsst sie nicht komplett runterschicken.

Wenn ihr als Vorbereitung auf den Kampf nicht die Gegnerwellen auf dem Weg zu Biff erledigt habt, erwarten euch im Kampf insgesamt 5 Wellen.

Biff retten oder nicht? Nach der dritten (beziehungsweise fünften) Welle habt ihr den Kampf erfolgreich bestritten. Biff möchte die Szene jetzt verlassen und ihr habt die Wahl, ihn gehen zu lassen oder ihn jetzt noch abzuknallen (falls er bis hier hin überhaupt überlebt hat). Ballert ihr ihn ab, könnt ihr einen Diamanten looten, den ihr für 50.000 Dollar verkaufen könnt.

Negative Auswirkungen durch das Umlegen konnten wir bisher noch nicht feststellen. Es lohnt sich also nicht, all eure Mercs für das Leben von Biff zu verschwenden.

Habt ihr weitere Tipps für den Kampf um Biff? Schreibt sie uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.