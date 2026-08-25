Jack Nicholson spielte vor 37 Jahren einen der besten Joker, aber in seinem Batman-Film verkörperte noch jemand anderes den Clown

Im Laufe der Zeit spielten verschiedene Darsteller den ikonischen Batman-Schurken Joker in verschiedenen Filmen und Serien. Einer der bekanntesten ist Jack Nicholson, der den Clown im Film Batman von Tim Burton verkörperte. Doch er war nicht allein.

1989 inszenierte Tim Burton seinen eigenen Batman-Film. Die Hauptrolle seiner Adaption übernahm Michael Keaton und seinen großen Erzfeind, Joker, spielte Jack Nicholson, der sich 1980 bereits als Jack in The Shining von seiner gruseligen Seite gezeigt hat.

Aber er ist nicht der einzige Schauspieler, der den Comic-Schurken im Film verkörpert hat. Ihn unterstützte ein Schauspieler, den wohl kaum einer kennt.

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Noch bevor der Joker geboren wurde

Um welchen Darsteller geht es? In Batman sieht man nicht einfach nur einen Kampf zwischen Batman und Joker, man sieht, wie der Joker zu dem Superschurken wurde. Man erfährt, dass er vorher ein einfacher Gangster namens Jack Napier war.

Noch vor seiner Verwandlung war er es, der die Eltern von Bruce Wayne in der Gasse tötete. Zum jungen Bruce Wayne sagt er in der deutschen Version noch: Sag mal Junge, hast du je im blassen Mondlicht mit dem Teufel getanzt?

Auch wenn er Jack Nicholson ähnlich sieht, ist er das aber nicht. Der junge Jack Napier wird im Film vom britischen Schauspieler Hugo Blick verkörpert. Er ist als Schauspieler eher unbekannt, leitet aber die britische Produktionsfirma Eight Rooks, die an Serien wie Black Earth Rising (2018) und The English (2022) beteiligt ist. In beiden Produktionen war Blick auch als Autor und Regisseur tätig – er machte also schon mal alles im Business.

Blick schafft es in seiner kurzen Szene, zu zeigen, dass der zukünftige-Joker-Jack schon vor seiner Verwandlung eine sadistische und schwarz-humorige Ader hatte – immerhin wollte er auch auf den jungen Bruce schießen.

Was macht den Joker in Batman so besonders? Während der Joker in den Comics meist keine Hintergrundgeschichte hat, sind er und Batman in der Burton-Adaption tiefer verzahnt. Jack Napier ist schuld an der Geburt von Batman, Batman aber sorgte dafür, dass sich Jack Napier in den verrückten Clown verwandelte.

Mit seinem makaberen Humor und dem Design ist Jack Nicholson bis heute einer der ikonischsten Darsteller des Schurken, auch wenn der Schauspieler des jungen Noch-nicht-Jokers gerne mal vergessen wird.

Kanntet ihr Hugo Blick oder dachtet ihr, dass Nicholson selbst seine junge Version spielte? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Batman gehört zu den ikonischsten Superhelden aller Zeiten, aber welche seiner Filme sind eigentlich die besten? Alle 13 Filme zu Batman im Ranking – Welcher ist der Beste?