Irre Gaming-Maus für 60 € bietet eigenen Lüfter – Gut gegen Schweiß-Hände, hat aber einen Nachteil

In seiner Produktvorstellung und in einer offiziellen Grafik hatte Marsback erklärt, dass man sich um diese Probleme kümmern wolle. Außerdem wolle man endlich eine Software, einen Onboard-Speicher und jede Menge zusätzliche Features im Vergleich zum Vorgänger bieten.

So will Hersteller das “schwitzige” Problem lösen: Der Hersteller Marsback hat jetzt eine Gaming-Maus vorgestellt, die genau das Problem lösen will. Dazu baut der Hersteller im Inneren der Maus einen Lüfter ein, wie wir ihn etwas aus unserem PC-Gehäuse kennen. Dieser Lüfter soll eure Hand dann von innen heraus belüften.

Insert

You are going to send email to