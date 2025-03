inZOI lässt euch schon vor dem offiziellen Release wichtige Features gratis zocken

Schon bald geht der neue Konkurrent für die Sims, inZOI, in den Early Access auf Steam, doch schon zuvor könnt ihr zwei wichtige Features des Spiels zocken.

Welche Inhalte kann man bereits vor dem Release spielen? Mit inZOI soll es bald eine Alternative zu Sims geben, die dem Genre-Oberhaupt Konkurrenz machen soll. Während der Release des Sims-Konkurrenten für den 28. März 2025 geplant ist, haben bereits ab Donnerstag, dem 20. März 2025, alle die Chance, das inZOI: Creative Studio auszuprobieren.

Das inZOI: Creative Studio ist ein eigenständiges Spiel, in dem ihr eure Charaktere und Häuser erstellen könnt, um sie später in die Vollversion des Spiels zu übertragen, wenn das Spiel veröffentlicht wird. Ihr könnt damit die letzte Woche bis zur Veröffentlichung nutzen, um eure Familie zu erstellen und euer Haus zu designen. MeinMMO verrät euch, wie ihr an einen Key kommt.

Anders als in Sims haben die Taten eurer ZOIs auch Auswirkungen auf ihr Leben nach dem Tod:

So bekommt ihr Zugang zum inZOI: Creative Studio

Wie erhält man Zugang zu inZOI: Creative Studio? Die Entwickler vergeben Zugänge zu inZOI: Creative Studio ausschließlich über Livestreams auf bestimmten Plattformen. Um einen gratis Produktschlüssel zu erhalten, müsst ihr zwischen Donnerstag, dem 20. März um 01:00 Uhr, und Sonntag, dem 23. März 00:59 Uhr, einen Kanal mit aktivierten Drops ansehen.

Die Livestreams finden auf den Plattformen Twitch, Steam, Chzzk oder SOOP statt. Chzzk und SOOP sind Livestream-Dienste, die vor allem in Asien bekannt sind. Wir erklären euch, wie ihr auf Twitch und Steam einen Key ergattern könnt.

So erhaltet ihr einen Key auf Twitch

Um einen Key für inZOI: Creative Studio auf Twitch zu erhalten, benötigt ihr zunächst ein Twitch-Konto, einen Steam Account sowie ein Konto bei Krafton, dem Publisher von inZOI. Wenn ihr noch kein Krafton-Konto habt, könnt ihr dies kostenlos auf der Website der Entwickler (via krafton.com) erstellen.

Öffnet zunächst die Verknüpfungsseite von Krafton (via krafton.com) Verknüpft dort euren Krafton-Account mit eurem Steam-Account, auf dem ihr später inZOI spielen wollt, indem ihr auf „Jetzt Verknüpfen“ klickt. Verknüpft euren Krafton-Account über die gleiche Seite mit eurem Twitch-Account. Fügt inZOI auf Steam (via steampowered.com) zu eurer Wunschliste hinzu, indem ihr unter dem Videoplayer auf „+ Wunschliste“ klickt. Ab dem 20. März um 01:00 Uhr müsst ihr einen Livestream aus der Kategorie ‚inZOI‘ auf Twitch für mindestens 15 Minuten ansehen. Nach den 15 Minuten sollte sich der Produktschlüssel in eurem Inventar auf Twitch (via twitch.tv) abholen lassen.

So erhaltet ihr einen Key auf Steam

Um auf Steam einen Key zu erhalten, müsst ihr den Livestream auf der Steam-Seite von inZOI (via steampowered.com) für mindestens 30 Minuten ansehen. Damit das funktioniert, müsst ihr in euren Steam-Account eingeloggt sein, auf dem ihr die Lebenssimulation später spielen wollt. Schaut nach der Zeit in eurem Inventar auf Steam oder in eurer Bibliothek nach, ob ihr das Spiel nun habt.

Es ist möglich, dass ihr das Creative Studio als Item in eurem Steam-Inventar erhaltet und dort einlösen müsst. Fahrt dafür in Steam über euren Namen direkt neben „Community“, klickt dann auf „Inventar“ und sucht dort nach dem inZOI: Creative Studio. Habt ihr es in eurem Inventar gefunden, müsst ihr es nur noch mit einem Klick auf „Zu meiner Bibliothek hinzufügen …“ in eure Sammlung aufnehmen. Dann könnt ihr das Spiel wie gewohnt installieren.

Dass die Entwickler bereits eine Woche vor dem Release allen Zugang zum inZOI: Creative Studio geben, damit ihr schon mal eure Charaktere und Häuser fertigstellen könnt, kommt wohl vielen gelegen. So könnt ihr direkt zum Early-Access-Start losspielen, ohne vorher Stunden im Charakter-Editor und Baumodus zu verbringen. Wer keine Lust hat, seine Charaktere zu designen, kann sich auch einfach selbst ins Spiel bringen: inZOI überträgt euer Gesicht ins Spiel und ihr könnt die Alternative zu Sims schon morgen ausprobieren