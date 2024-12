Infinity Nikki: 8 Tipps und Tricks für den perfekten Start ins Spiel

Infinity Nikki schmeißt seine Spieler in eine riesige und bunte Open World. Damit ihr euch als Anfänger durch die Welt schlagen könnt und nichts verpasst, hat MeinMMO für euch wichtige Tipps für den Anfang zusammengestellt.

Infinity Nikki ist ein Gacha-Spiel, welches mit seinem Aufbau und Gameplay stark an Genshin Impact erinnert. Ihr spielt die Stylistin Nikki, die die Welt mit ihren Outfits und Fähigkeiten retten muss.

Das Gameplay besteht aus einfachem Plattforming und Erkundung. Gemeinsam mit eurem Freund Momo begebt ihr euch auf eine wundersame Reise durch die bunte Open World des Miralands.

Mit unserem Inhaltsverzeichnis habt ihr einen Überblick über die Tipps.

Einen ersten Eindruck zu Infinity Nikki bekommt ihr mit dem Launch-Trailer:

Lasst euch nicht von der Text- und Menümenge einschüchtern

Zugegeben, Infinity Nikki setzt auf viele Menüs und noch mehr Text. Vor allem am Anfang bietet das Spiel jede Menge Input und zeigt seinen Spielern in einer großen Anzahl an Tutorials sämtliche Funktionen.

Lasst euch davon nicht unterkriegen. Sobald ihr alle Tutorials geschafft habt, gibt euch das Spiel mehr Freiraum zum Erkunden.

Reich-Herausforderungen an Schnellreiseportalen

Nutzt eure Vita-Energie an Schnellreiseportalen, um die jeweilige Reich-Herausforderung abzuschließen. Hier könnt ihr gesammelte Gegenstände in Materialien zum Schneidern oder in Klunker beziehungsweise Seifenblasen umwandeln.

So sieht ein Reiseportal aus.

So sehen die noch abzuschließenden Reich-Herausforderungen aus.

Sammelt alle Items auf, die ihr findet

Miraland hat einiges an Materialien zu bieten. Wenn ihr Items seht, solltet ihr sie unbedingt einsammeln, auch wenn ihr schon viele davon besitzt. Ihr werdet immer wieder Gegenstände benötigen, um neue Outfits herstellen zu können.

Achtet auf Momo

Momo wird euch darüber informieren, wenn ein Wunderstern in der Nähe ist. Oben links ist Momos Symbol, das leuchtet, wenn ihr seine Sicht verwenden solltet.

Hier sehen wir durch Momos Sicht einen Wunderstern, den wir jetzt verfolgen können.

Wundersterne sind essenziell für euren Spielverlauf. Ihr werdet sie immer wieder benötigen, um weitere Outfits freischalten zu können. Achtet also immer auf Momo und sucht so viele Wundersterne wie möglich.

Arbeitet eure täglichen Wünsche ab

Tägliche Wünsche sind im Prinzip tägliche Aufgaben, denen ihr nachgehen könnt, um euch zusätzliche Belohnungen zu sichern. Sie werden täglich um 4 Uhr morgens aktualisiert.

Nutzt eine interaktive Karte

Die Open World von Infinity Nikki kann überwältigend sein, weswegen wir euch eine interaktive Karte nahelegen.

Wir können euch die interaktive Karte unter infinity-map.interactivemap.app empfehlen.

Hier könnt ihr euch anzeigen lassen, wo wichtige Punkte, Items und Wunschsterne versteckt sind.

Vergesst eure täglichen Belohnungen nicht

Unter „Events“ könnt ihr eure täglichen Belohnungen einholen. Diese werden jeden Tag aktualisiert und bringen Klunker sowie andere Währungen.

Hier könnt ihr die täglichen Belohnungen einsacken.

Haltet Ausschau nach aktuellen Codes

Die Codes in Infinity Nikki ändern sich stetig und geben euch mehr nützliche Items und Währung. Alle aktuellen Codes haben wir euch in diesem Artikel auf MeinMMO zusammengetragen: Infinity Nikki: Alle Codes, die ihr ab dem Release im Dezember 2024 einlösen könnt