Nach der Beta-Phase im Oktober 2024 und über 31 Millionen Vorregistrierungen wird Infinity Nikki am 5. Dezember 2024 veröffentlicht. Das Wichtigste zum Release des fünften Spiels der Nikki-Serie gibt es hier auf einem Blick, aber auch weitere Informationen zum Gameplay, Gacha-System und die Macht eines schicken Outfits.

Was ist Infinity Nikki? Bei Infinity Nikki handelt es sich um ein „Cozy-Adventure”-Game des Studios Infold Games, in welchem die Erkundung der Open World an erster Stelle steht. Die Geschichte wird von unterschiedlichen Puzzles, dem Sammeln von Gegenständen und auch ein einigen Dungeon-Passagen begleitet.

Hier seht ihr Infinitiy Nikki im neusten Trailer:

Die wichtigsten Infos auf einem Blick – Release, Plattformen, Multiplayer und Preis

Wann erscheint Infinity Nikki? Der Release von Infinity Nikki ist am 5. Dezember 2024 um 03:00 Uhr morgens deutscher Zeit.

Auf welchen Plattformen erscheint Infinity Nikki? Das Spiel erscheint für Android, iOS, PC und PS5. Für die Plattformen Nintendo Switch, Xbox, PS4 und Mac wird Infinity Nikki vorerst nicht verfügbar sein.

Was sind die Systemanforderungen, um Infinity Nikki zu spielen? Um Infinity Nikki spielen zu können, muss euer PC folgende Mindestanforderungen erfüllen:

Betriebssystem: Windows10 22H2

Windows10 22H2 Prozessor: Intel i5-6600 / AMD Ryzen 5 1500X

Intel i5-6600 / AMD Ryzen 5 1500X Arbeitsspeicher: 16 GB

16 GB Grafikkarte: Nvidia GTX 1060 / AMD Radeon RX 590 / Intel Arc A380

Nvidia GTX 1060 / AMD Radeon RX 590 / Intel Arc A380 DirectX: DirectX 12

DirectX 12 Freier Speicherplatz: 50 GB

Welche Android-Version brauche ich? Es wird Android 8.0 oder höher benötigt.

Welche iOS-Version wird benötigt? Das Spiel erfordert iOS 15.0 oder neuer.

Gab es eine Beta? Ja, es gab eine Beta, welche vom 8. Oktober bis zum 22. Oktober 2024 lief.

Gibt es einen Preload? Ja, wer zur Veröffentlichung bereit sein möchte, kann sich vorregistrieren und Infinity Nikki bereits vor dem Start downloaden. Für den PC und Mobile hat der Preload bereits gestartet, für die PS5 muss man sich noch etwas gedulden. Wer selbst den Preload nutzen möchte, kann das über die offizielle Seite tun: Infinity Nikki Official Website – The Coziest Open-World Game

Gibt es einen Koop oder Multiplayer? Infinity Nikki wird nicht im Koop oder Multiplayer spielbar sein.

Was kostet Infinity Nikki? Infinity Nikki ist kostenlos und damit Free2Play. Allerdings beinhaltet das Spiel Mikrotransaktionen, unter anderem mit einem Gacha-System, welches weiter unten in diesem Artikel erklärt wird.

Gameplay: Story, Mechaniken und Gacha

Worum geht es in Infinity Nikki? Die Protagonistin Nikki wird plötzlich mit ihrem Katzen-Begleiter von ihrem Dachboden aus in die magische Welt Miraland transportiert.

Dort soll sie sogenannte „Miracle Outfits“ (auf Deutsch „Wunder-Outfits“) sammeln, um die Welt vor dem bevorstehenden Bösen zu retten. Währenddessen erkundet man verschiedene Orte, trifft auf neue Charaktere, hilft ihnen bei persönlichen Aufgaben und lernt die Welt von Miraland kennen.

Das Gameplay von Infinity Nikki ist stark von den unterschiedlichen Kleidern und ihren speziellen Fähigkeiten abhängig. Sie erlauben beispielsweise verschiedene Fortbewegungsmöglichkeiten, das Angeln von Fischen oder die Fähigkeit, feindselige Wesen vom bösen Einfluss zu „reinigen“.

Wie funktioniert das Gacha-System von Infinity Nikki? Gacha ist eine Spielmechanik, durch welche man im Austausch mit Spielwährung zufällige Belohnungen erhält. Infinity Nikki besitzt ein Gacha-System mit eigener Währung in der Form von Kristallen. Diese erhält man durch das Erfüllen von Aufgaben, aber auch durch In-Game-Transaktionen mit Echtgeld.

Spieler ziehen mit diesen Kristallen normale oder limitierte Banner, welche Outfits mit verschiedenen Raritätswerten beinhalten. Ein 5-Sterne-Outfit zu ziehen ist ziemlich selten (in der Beta lag die Wahrscheinlichkeit bei 1,5 %).

Deshalb gibt es in Infinity Nikki ein „Pity-System“, um nach einigen Versuchen seltene Gegenstände zu garantieren: Alle 10 Versuche beinhalten mindestens ein 4-Sterne-Teil, alle 20 Versuche mindestens ein 5-Sterne-Teil.

Mit welchem Spiel wird Infinity Nikki verglichen? Infinity Nikkis offene und liebevoll gestaltete Welt erinnert viele Leute stark an Zelda: Breath of the Wild. Ein Punkt, mit dem sie nicht allzu falsch liegen, denn Kentaro Tominaga, Sub-Director von Infinity Nikki, arbeitete zuvor 20 Jahre für Nintendo und war auch in der Entwicklung von Breath of the Wild als Game Designer involviert.

Ob es der Gacha-Aspekt oder das gemütliche Spielerlebnis sind, in ein paar Tagen können Fans von unterschiedlichen Genres in Infinity Nikki neue Erfahrungen machen. Wen vor allem der Free2Play-Aspekt reizt, könnte bei MeinMMO auf weitere Inspiration für kostenlose Spiele treffen: Kostenlose MMORPGs: Die 15 besten Free2Play-Titel, die ihr 2024 spielen könnt