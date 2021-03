Neues Space-MMO sieht aus wie EVE Online mit Transformers, zeigt schrägen Trailer

Infinite Fleet hat einen neuen Trailer veröffentlicht. In dem zeigt es mehr oder weniger eindrucksvoll, was euch im Weltraum-MMO alles erwarten wird. Dabei wirkt es ein wenig wie EVE Online mit Einflüssen anderer Spiele und Pop-Klassiker – etwa Transformers.

Was ist Infinite Fleet? Die Entwickler von Pixelmatic bezeichnen ihr Spiel als ein „episches Sci-Fi-MMO RTS“, also ein Multiplayer-Strategiespiel. Als Inspirationen werden von den Entwicklern selbst etwa EVE Online und Homeworld genannt.

Infinite Fleet wurde bereits 2018 mit einem Trailer vorgestellt. Kern-Elemente sind offenbar Weltraum-Kämpfe mit großen Flotten und eine von Spielern getriebene Wirtschaft. Im neuen Video werden dabei „größere Gameplay-Mechaniken“ vorgestellt, wobei nicht ganz klar ist, ob es sich dabei um tatsächliches Gameplay handelt.

Das ist der Trailer: Der Trailer zeigt eine Schlacht im Weltraum, teilweise von der Kommandobrücke eines großen Schlachtschiffes und teilweise aus dem Cockpit der Piloten kleinerer Jagd-Einheiten. Die gezeigte Weltraum-Schlacht erinnert an die rieisgen Kriege in EVE Online, die Spieler regelmäßig veranstalten. EVE Online ist dafür bekannt, dass Spieler hier immer wieder tausende Euro an Material verpulvern.

Infinite Fleet setzt dabei auf einen Anime-Stil und einige interessante Elemente – etwa kleine und große Mechs im All. Nachdem der Kollege einer der Charaktere nicht mehr antwortet, transformiert sie ihren Jäger etwa in eine Art Raumschiff-Bot, der anstatt eines Blasters mit einem Sturmgewehr auf seine Feinde ballert.

Am Ende ist auch zu sehen, wie sogar einer der großen Kreuzer sich in einen solchen Mech verwandelt, der selbst den Power Rangers Konkurrenz machen könnte. Den ganzen Trailer haben wir hier für euch eingebunden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Cryptowährung farmen beim Zocken

Das macht Infinite Fleet besonders: Abseits von den verrückten Schlachten mit großen Weltraum-Mechs und Transformer-Schiffen bietet das MMO eine einzigartige Wirtschaft. Spieler können sich hier „INF Tokens“ erspielen.

Das ist eine Ingame-Währung, vergleichbar mit Gold oder Credits, wie sie aus anderen Spielen bekannt ist. Schiffe gibt es ebenfalls für diese Ingame-Währung. Der große Unterschied dabei ist: sie kann völlig frei in einem Crypto-Wallet gespeichert und von dort auch wieder ausgegeben werden.

Jede Wallet, die auch Bitcoin unterstützt, soll auch für INF Tokens funktionieren. Ähnlich wie Bitcoin farmt ihr in Infinite Fleet also eine echte Kryptowährung. Sollten externe Anbieter entscheiden, die Währung offiziell aufzunehmen, könnte sie sogar in andere Kryptowährungen gehandelt werden, heißt es im offiziellen FAQ (via infinitefleet.com). Die Entwickler wollen Spielern damit die volle Kontrolle über die Wirtschaft geben.

Wann erscheint Infinite Fleet? Bisher gibt es noch keinen konkreten Release für das Spiel. Es befindet sich noch in Entwicklung und wird getestet, sowohl von eingeladenen Spielern als auch von den Entwicklern selbst.

Infinite Fleet soll als PC-MMO erscheinen, wobei die Entwickler bereits mit Crossplay planen und Versionen für Mac, Linux, Konsole und Mobile in Erwägung ziehen.