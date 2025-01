Wolltet ihr schon immer ein Raidboss in einem MMORPG sein? – Ein neues Spiel auf Steam macht euren Traum zur Realität

In MMORPGs stellt ihr euch oft mächtigen Raidbossen entgegen, aber in einem neuen Spiel auf Steam tauscht ihr die Rollen und kämpft selbst als Boss. Mithilfe diverser Fähigkeiten werdet ihr immer stärker und müsst die Helden der Welt bezwingen.

Um welches Spiel geht es? None Shall Intrude ist ein Roguelite Deckbuilder von den Indie-Entwicklern Aeterna Ludi. Ihr übernehmt die Rolle eines Drachen, der die Weltherrschaft erringen will. Auf ähnliche Weise funktioniert das kostenlose Spiel auf Steam The Dark Queen of Mortholm, in dem ihr den Boss eines Soulslikes spielt.

Jedes Schlachtfeld besteht aus mehreren Feldern mit Gegnern und erinnert an rundenbasierte Taktikkämpfe. Das Spiel ist am 21. Januar 2025 auf Steam erschienen.

Durch verschiedene Kombinationen von Elementen aus Feuer, Wind und Erde lassen sich diverse Interaktionen auf dem Spielfeld hervorrufen. Ein durch Feuer verbranntes Feld lässt sich durch Wind an umliegende Felder verteilen oder mit noch mehr Feuer zu einem Lavafeld erweitern.

Einen Trailer zu None Shall Intrude seht ihr hier:

Wodurch werdet ihr so stark wie ein Raidboss? Neue Karten und Relikte, die durch den Talentbaum freigeschaltet werden, verleihen euch als Raidboss nützliche Fähigkeiten, um vor jedem Kampf den richtigen Spielstil auszuwählen.

Als mächtiger Drache und Verkörperung des Chaos hat der Tod keine Bedeutung. Mit jedem neuen Leben bekommt ihr mehr Macht und neue Möglichkeiten stärker zu werden.

Ein voller Wutbalken lässt euch einen zerstörerischen Angriff ausführen, indem ihr ihn durch einfache Angriffe und bestimmte Spielmechaniken füllt. Wie es sich für jeden guten Raidboss gehört, habt ihr ebenfalls mehrere Phasen, in denen ihr stärker werdet.

Kreativer Deckbuilder für unter 15 Euro

None Shall Intrude hat derzeit 96 Bewertungen und konnte mit 72 % positiven Reviews ein „Größtenteils positiv“ auf Steam erreichen (Stand: 23.01.2025). Viele Spieler bezeichnen es als spaßigen Roguelite Deckbuilder, mit interessanten Ideen und Mechaniken, wie die Kombinationen aus Elementen oder der verschiedenen Phasen.

Negative Reviews berichten von mehreren Bugs und Balanceprobleme der Fähigkeitskarten. Das Spiel fühle sich einfach noch nicht ganz fertig an.

Wie viel kostet das Spiel? None Shall Intrude bietet zum Release ein Einführungsangebot auf Steam an, mit dem ihr 10 % sparen könnt. Somit kostet es noch bis zum 4. Februar 2025 nur 13,31 € statt 14,79 €. Des Weiteren gibt es eine kostenlose Demo Version.

