Der deutsche Steam-Hit Hunt: Showdown freut sich über „größtes Event“ mit Post Malone, aber könnte damit seine Fans verärgern

Was gibt es noch in der Season? Neben dem Auftritt von Post Malone als Zirkuskönig gibt es ein neues Monster, welches man im Bayou jagen kann. Ursa Mortis – eine Hybrid-Kreatur mit mehreren Köpfen, welche aus verwaisten Bären geschaffen wurde.

Was sagt Crytek dazu? Game Director Scott Lussier betont, dass Hunt: Showdowns immer darauf ausgerichtet gewesen sei, ein immersives Spielerlebnis zu schaffen. Mit dem Event soll „eine neue Ebene der Spannung und düsteren Unterhaltung“ in das Hunt-Universum kommen. (Quelle: PC Gamer)

Was ist das für ein Event? Am 27. November 2024 kündigte Crytek, das deutsche Studio hinter Hunt: Showdown 1896, die neue Season des atmosphärischen Shooters an. In „Post Malone’s Murder Circus“ übernimmt der bekannte Musiker eine große Rolle. Er hatte sich erst kürzlich als Fan des Spiels geoutet .

