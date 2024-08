House of the Dragon: Team Grün oder Team Schwarz, wem drückt ihr zum Staffelfinale die Daumen?

Die letzte Folge der zweiten Staffel von House of the Dragon ist erschienen. Und der Konflikt zwischen Team Grün und Team Schwarz spitzt sich immer weiter zu. Auf welche Seite würdet ihr euch schlagen?

Was ist das für eine Umfrage? Wie auch schon in Game of Thrones gibt es in House of the Dragon kein klares „Gut“ oder „Böse“. Jeder Charakter hat seine Schattenseiten und jede Seite hat grausame Taten begangen.

Doch getreu dem Motto der aktuellen Staffel – „Jeder muss sich entscheiden“ – wollen wir von euch wissen: Wem würdet ihr den Sieg mehr gönnen, Team Grün oder Team Schwarz?

Um euch die Entscheidung zu erleichtern, fassen wir euch die beiden Teams noch einmal zusammen. Alternativ gelangt ihr hier direkt zur Umfrage.

Achtung Spoiler: Es gibt einige Spoiler zur Handlung von House of the Dragon. Näheres zur letzten Folge besprechen wir aber nicht.

1. Team Schwarz

Bei Team Schwarz dreht sich alles um den Thronanspruch von Rhaenyra. Sie wurde von ihrem Vater, König Viserys, zur rechtmäßigen Nachfolgerin erklärt. Doch nach Viserys Tod wird an ihrer statt Aegon zum König gekrönt.

Rhaenyra zieht sich nach Drachenstein zurück und versucht, möglichst viele Verbündete zu gewinnen, um ihren Thronanspruch durchzusetzen.

Das spricht für Team Schwarz:

Rechtmäßiger Anspruch: König Viserys hat faktisch Rhaenyra zu seiner Nachfolgerin erklärt, das kann man kaum leugnen (außer man heißt Alicent). Viele hohe Lords haben ihr daraufhin die Treue geschworen.

Gerechtigkeit für Luce: Was auch immer Lucerys in seiner Vergangenheit getan haben mag, den Tod hatte er sicher nicht verdient. Er war noch ein Kind und obendrein als friedlicher Bote unterwegs, als er von Vaghar und Aemond getötet wurde.

Mehr Drachen: Je mehr Drachen, umso besser. Team Schwarz hat aktuell ganze 7 Drachen auf ihrer Seite, plus zwei Baby-Drachen. Bei den Grünen sind es insgesamt nur drei. Ein klarer Sieg für Team Schwarz!

Rheanyra als Königin: Ganz im Andenken ihres Vaters strebt Rhaenyra stets Gerechtigkeit und Frieden an. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass sie eine bessere Königin abgeben würde als Aegon. Und auch Aemond ist ein eher fragwürdiger Ersatz, der sich nur um seine Macht und nicht um das Wohl des Volkes kümmert.

Jace wäre ein guter Nachfolger: Jacerys kommt ganz nach seiner Mutter, stets die Ehre und Gerechtigkeit im Sinn. Gleichzeitig kann er sich gut durchsetzen und versucht Probleme resolut anzugehen. Als König würde er sich sicher gut machen.

Daemon: Daemon als problematisch zu bezeichnen, wäre sicher noch untertrieben. Trotzdem muss man ihn irgendwie lieben. Sein Charakter ist einfach interessant. Auf der einen Seite aggressiv, ungeduldig und gefährlich. Auf der anderen Seite ein großartiger Kämpfer, Drachenreiter und Kommandant mir tiefer Loyalität zu einigen wenigen Menschen, wie seinem Bruder Viserys.

Die Velaryons: Mit den Velaryons hat sich Rhaenyra wirklich mächtige Verbündete sichern können. Auch wenn er vielleicht nicht Vater des Jahres wird – Corlys ist schon ein ziemlich beeindruckender Charakter. Und dann war da natürlich noch Rhaenys. Wie könnte man sie nicht lieben, die „Königin, die keine war“?

