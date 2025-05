„Hat Gronkh das schon gespielt?“ – Ein Horror-Spiel auf Steam macht euch zum Einsieder, doch ihr seid nicht allein auf eurer Farm

In einem neuen Horror-Spiel auf Steam zieht ihr euch auf eine einsame Farm in den Bergen zurück. Und wem das nicht schon Horror genug ist: Na ja, des Nachts seid ihr dann doch nicht so allein.

Welches Spiel ist damit gemeint? Die Rede ist von We Harvest Shadows, dem neuesten Spiel von David Wehle. Dabei handelt es sich um eine ungewöhnliche Kombi aus Farming-Simulation und Psycho-Horror.

Einen festen Release-Termin für We Harvest Shadows gibt es noch nicht. Was es allerdings gibt, ist eine Demo auf Steam. Ausprobieren könnt ihr das Spiel also bereits – es kostet euch auch nichts weiter als Zeit (und Strom).

Einen Trailer zu We Harvest Shadows seht ihr hier:

Allein auf einer Farm in den Bergen – oder doch nicht?

Worum geht es in dem Spiel? Ihr seid Garrett und entflieht der Stadt, um euer restliches Dasein als Einsiedler zu verbringen. Ohne ihn sei die Welt ohnehin besser dran, meint er. Zuflucht findet ihr in einer verlassenen Farm in der Wildnis der Appalachen.

Dort verbringt ihr die Tage mit klassischer Arbeit: Ihr haltet euer Haus in Schuss, kümmert euch um euer Vieh und baut auch eure eigenen Lebensmittel an. Nebenbei erkundet ihr das Umland. Doch wenn ihr gedacht habt, dass ihr euch nachts einfach entspannen könnt, dann irrt ihr.

Nachts mutiert We Harvest Shadows zu einem Psycho-Horror-Spiel, inspiriert von P.T. und What Remains of Edith Finch. Wie es scheint seid ihr nämlich doch nicht ganz allein auf der Farm, denn in den Schatten scheint sich irgendwas zu verbergen. Und es verfolgt euch.

We Harvest Shadows ist ein ziemlich ungewöhnlicher Genre-Mix. Für den YouTuber und Twitch-Streamer Gronkh dürfte es allerdings perfekt sein – zumindest denken das seine Fans. So fragen die unter einem TikTok-Post, der das Spiel kurz vorstellt, bereits: „Hat Gronkh die Demo schon gespielt?“

Die Antwort darauf lautet übrigens: ja, hat er.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wer auf atmosphärischen, Story-getriebenen Horror steht, sollte sich auch KARMA: The Dark World anschauen. Das Spiel zeigt, wie man selbst als sogenannter „Walking-Simulator“ ein Horror-Erlebnis schaffen kann, das in den Bann zieht. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Ein neues Horror-Spiel auf Steam verstört Spieler trotz simplen Gameplays: „Mein Verstand ist geschmolzen.“