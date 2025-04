Ein neues Horror-Spiel auf Steam verstört Spieler trotz simplen Gameplays: „Mein Verstand ist geschmolzen.“

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Ihr dachtet, keiner will die Switch 2, weil sie so teuer ist, doch jetzt meldet sich der Boss von Nintendo

Wie kommt KARMA bei den Spielern an? Aktuell hat KARMA: The Dark World eine sehr positive Bewertung auf Steam (92 % der 2.091 Nutzerrezensionen) und 4,3 von 5 möglichen Sternen (bei 1.161 Bewertungen) im PlayStation Store .

Gamer will ein berühmtes Gadget aus Call of Duty im Flugzeug transportieren, doch die Flugsicherheit schaltet sich ein

Die Geschichte spielt 1984 in Ostdeutschland unter der Herrschaft der Leviathan Corporation, die die Bevölkerung durch Überwachung, Klassensysteme und bewusstseinsverändernde Drogen kontrolliert. Als Spionageagent Daniel McGovern dringt man mithilfe moderner Technologie in die Gedanken Verdächtiger ein und navigiert durch deren verstörende innere Welten. Doch je tiefer man vordringt, desto mehr verschwimmen Realität und Wahn – bis man nicht mehr weiß, ob man Daniels Verstand noch trauen kann.

Was ist das für ein Spiel? „KARMA: The Dark World“ von POLLARD STUDIO erschien am 27. März 2025 für PC und die PS5. Es handelt sich um einen Walking-Simulator, der mit kleinen Puzzlen und Rätseln bestückt ist. Bei diesem Spiel steht daher vor allem die Geschichte und die Atmosphäre im Vordergrund.

