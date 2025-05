In einem Horror-Spiel auf Steam könnt ihr euch nie sicher sein, ob ihr gerade mit euren echten Freunden redet 

Ein Psycho-Horror-Spiel auf Steam nutzt Künstliche Intelligenz auf kreative Weise. Denn es imitiert eure Teamkameraden perfekt, sodass ihr gar nicht wisst, ob ihr mit Freunden oder feindlichen Gruppenmitgliedern zockt.

Was ist das für ein Spiel? Mimesis erscheint im 3. Quartal 2025 auf Steam und ist ein Survival-Koop-Spiel, das ihr mit bis zu 4 Spielern zocken könnt. Ihr schlüpft dabei in die Rolle von vier Überlebenden, die sich nachts vor dem gefährlichen Regen schützen müssen.

Denn wer vom Regen berührt wird, der verliert seine Identität. Die entstehenden Wesen imitieren dann die Stimmen und Handlungen von anderen Personen.

Da der Regen nur nachts kommt, müsst ihr tagsüber Ressourcen sammeln. Euer Ziel ist es, eine Straßenbahn wieder zum Laufen zu bringen, wofür ihr Ersatzteile braucht, und aus dem Gebiet zu entkommen. Besorgt euch also Ressourcen und versucht, zusammen mit euren Freunden zu überleben – und nicht auf die Hochstapler hereinzufallen.

Mimesis nutzt Künstliche Intelligenz auf kreative Weise

Wie funktioniert das Imitieren? Um eure Freunde und euch selbst zu imitieren, nutzt die Künstliche Intelligenz des Spiels eure Stimme und Bewegungen. Auf diese Weise sollt ihr nicht mehr unterscheiden können, ob ihr gerade mit euren Freunden oder der KI spielt.

Solltet ihr auf die KI hereinfallen, kann es sein, dass sie euch hinterrücks umbringt. Umgekehrt kann es passieren, dass ihr eure Freunde zu Unrecht verdächtigt und sie fälschlicherweise tötet.

Wie gut das funktioniert, bleibt abzuwarten. Im oben verlinkten Trailer zeigt sich zumindest, dass es äußerst schwierig ist, die vom Computer generierten Stimmen von den echten Stimmen zu unterscheiden.

So wird KI auf eine kreative Weise genutzt. In letzter Zeit geriet die Technologie vor allem bei der Bildbearbeitung in Verruf. Deshalb ist es umso schöner zu sehen, dass KI auch belustigen kann, ohne Jobs zu ersetzen.

Kann ich das Spiel vorab testen? Wer sich davon überzeugen möchte, wie gut diese Technologie wirklich funktioniert, der hat bis zum 2. Juni 2025 Zeit, sich für die Testphase anzumelden. Über die Steam-Seite könnt ihr euch anmelden und hoffen, einer von zufällig gezogenen Testern zu sein.

Dabei muss nur einer von euch es schaffen, sich für den Test zu registrieren. Die Glücklichen erhalten nämlich 3 weitere Einladungscodes, um ihre Freunde einzuladen.

Es gibt noch andere kreative Wege, um Künstliche Intelligenz zu nutzen und Menschen zu ersetzen. Solltet ihr keine Freunde haben, die mit euch zocken wollen, könnt ihr euch in einem Spiel mit KI-Begleitern zusammentun: In einem neuen Spiel könnt ihr euch per Sprachchat mit den KI-Begleitern unterhalten, wenn ihr keine Freunde zum Zocken habt