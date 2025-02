Neues Spiel auf Steam macht euch zum Hobbit, der Gemüse anbaut – Das Studio dahinter hat schon an Herr der Ringe gearbeitet

Wolltet ihr schon immer mal entspannte Leben eines Hobbits im Auenland führen? Dann könnte ein neues Spiel auf Steam genau diesen Traum erfüllen. Entwickelt wird es noch dazu von einem Studio, das mit der Welt bestens vertraut ist.

Um welches Spiel geht es hier? Die Rede ist von Tales of the Shire. Die Lebenssimulation lässt euch in die überproportional großen Fußstapfen eines Hobbits im Auenland treten. Dort widmet ihr euch Dingen wie der Gärtnerei und – für einen Hobbit selbstverständlich – dem Kochen leckerer Mahlzeiten.

Entwickelt wird das Spiel von Wētā Workshop – dem gleichen neuseeländischen Studio, das auch für die Spezialeffekte in Peter Jacksons Trilogien zu Der Herr der Ringe und Der Hobbit verantwortlich war. Einen Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Auenland-Idylle statt Ringkrieg

Worum geht es in dem Spiel? Anders als in den meisten anderen Games, die in der Welt von Mittelerde spielen (etwa Shadow of War oder Return to Moria), entführt euch Tales of the Shire ins friedliche Auenland. Der Konflikt um Sauron und den einen Ring ist für euch also in weiter Ferne.

Hier verbringt ihr eure Zeit nicht mit dem ewigen Kampf gegen die Mächte des Bösen, sondern mit dem Bau eures eigenen kleinen Hobbit-Dorfes: Wasserau. Das ist zu Beginn nichts weiter als eine kleine Ortschaft, die in Hobbingen nicht einmal als Dorf anerkannt ist.

Bevor ihr es euch in Wasserau bequem macht, erstellt ihr euch im Charaktereditor euren eigenen Hobbit. Anschließend beginnt ihr damit, euer eigenes Heim zu dekorieren – was wäre ein Hobbit auch ohne seine Hobbit-Höhle?

Freundschaft geht durch den Magen

Habt ihr euch einmal niedergelassen, widmet ihr euch der nächsten großen Hobbit-Tugend: Dem Zubereiten schmackhafter Gerichte. Hierfür lasst ihr euren inneren Samweis Gamdschie raus und baut Gemüse an oder angelt in den zahlreichen Gewässern des Auenlandes.

Eure Kochkünste helfen euch auch dabei, die Beziehungen zu euren Nachbarn zu verbessern. Ladet sie auf ein kleines Bankett ein, freundet euch mit ihnen an und treibt Handel, um eure kleine Gemeinschaft aufblühen zu lassen.

Im Verlauf des Spiels trefft ihr auch auf einige aus den Filmen und Büchern bekannte Hobbitfamilien und – wie ein Screenshot bereits verrät – auch einen im Auenland als Unruhestifter berüchtigten Zauberer.

Wann erscheint das Spiel? Eigentlich sollte Tales of the Shire bereits am 25. März 2025 erscheinen, doch der Release wurde um mehrere Monate nach hinten verschoben. Der neue Release-Termin ist der 29. Juli 2025.

Wer sich nicht nur oberflächlich mit Tolkiens Geschichten auskennt, weiß, dass in den Hobbits mehr steckt, als sie den Anschein erwecken. Tolkien selbst bestätigte in Briefen, wer der wahre Held in Herr der Ringe ist: Und er ist weder ein mächtiger Zauberer noch der Ringträger selbst.