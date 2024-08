Ventilatoren als nächtliche Hilfe in der Hitzewelle? Das müsst ihr bei Stromverbrauch, Aufstellung und Gesundheit beachten

Der Sommer gönnt uns auch nachts keine Pause von der Hitze. Ein handelsüblicher Ventilator kann helfen. Aber ihr solltet einiges beachten.

Helfen Ventilatoren wirklich bei Hitze? Jein, es kommt darauf an, was ihr von Ihnen erwartet. Ein Ventilator kühlt den Raum an sich nicht ab, wie zum Beispiel unsere Kollegen der GameStar ausführlich getestet haben. Er senkt also nicht die Raumtemperatur, da er Luft lediglich umschichtet – er setzt sie nur in Bewegung. Aber eben dieser Windhauch ist angenehm – vor allem nachts während des Einschlafens in tropischen Nächten.

Ventilator, so nutzt ihr ihn richtig

Wenn ihr einen Ventilator im Schlafzimmer zur Abkühlung nutzen möchtet, dann befolgt folgende Hinweise, um Probleme mit eurer Gesundheit möglichst zu vermeiden:

Stellt den Ventilator in zwei bis drei Meter Abstand zu euch auf.

richtet den Luftstrom nicht (nur) auf euren Kopf. Sollte er selbstständig schwenken, lasst die künstliche Brise nur zeitweise aufs Gesicht treffen. Wenn der Ventilator statisch ist, dann sollte die Luft nur auf euren Körper treffen.

Stellt den Ventilator auf die niedrigste Stufe. Das spart nicht nur Strom, sondern auch euer Gehör, da das Gerät leiser wird.

Warum sollte der Ventilator nicht durchgängig auf euren Kopf zeigen? Der stete Windhauch kann nicht nur zu Verspannungen im Nacken führen, sondern auch die Augen reizen. Bindehautentzündungen können eine Folge sein. Zudem werden in der Luft allerhand Kleinstpartikel zu euch geblasen: Staub- und Schmutz oder auch Pollen. Eventuell leidet ihr also unter gereizten Atemwegen.

Wer unter einer Hausstauballergie leidet, sollte bei der Nutzung eines Ventilators besonders vorsichtig sein.

Wie viel kostet der Strom, den ein Ventilator nutzt? Ventilatoren gibt es in allerlei Größen, aber wir gehen im folgenden von einem Wert von rund 40 Watt aus. Auf Amazon oder ähnlichen Portalen finden sich reihenweise Geräte dieser Klasse. Wenn wir mal von einer durchschnittlichen Laufzeit in der Nacht von rund 10 Stunden ausgehen, ergibt das 0,4 Kilowattstunden pro Tag.

Wir wissen natürlich nicht, wo genau ihr wohnt und je nach Stadt, Dorf oder Landstrich werden die Preise variieren. Wenn ihr einen Überblick haben möchtet, was es für Angebote für eure Region gibt, schaut zum Beispiel mal bei Check24; die Suche per Postleitzahl liefert prompt Ergebnisse.

Für die nächste Rechnung nehmen wir einen Wert von 30 Cent pro Kilowattstunde an. Letzten Endes kommen wir also bei rund 15 Cent pro eingesetzter Nacht raus. Nach einem Sommermonat werdet ihr also ungefähr 4,65 Euro für diese zusätzliche Erfrischung an euren Energieversorger zahlen.

