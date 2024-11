High-End-Datenturbo: Eine der schnellsten SSDs überhaupt ist jetzt günstig wie noch nie

Crucials T705 gehört zu den schnellsten SSDs der aktuellen PCIe-5.0-Generation und erledigt große Dateioperationen mit bis zu 14.500 MB/s in kürzester Zeit. Jetzt hat sie einen neuen Tiefstpreis erreicht.

So günstig gibt es die SSD aktuell: Die Crucial T705 ist in der 1-TB-Version ohne Kühlköper bei Amazon aktuell um 36 Prozent reduziert und damit so günstig wie noch nie laut Vergleichsseiten.

Wer keinen integrierten Kühlkörper auf dem Mainboard hat, sollte indes zur rund 20 Euro mehr kostenden Variante mit integriertem Heatsink greifen, da PCIe-5.0-SSDs unter Last bekanntlich recht warm werden.

Auch 2 und 4 TB günstiger: Unterdessen ist die 2-TB-Version der SSD sogar um satte 41 Prozent reduziert und damit ebenfalls zum neuen Tiefstpreis erhältlich. Hier ist das Modell mit Kühlkörper allerdings nicht reduziert.

Beim Modell mit 4 TB Speicherplatz könnt ihr mit aktiviertem 100-Euro-Rabattcoupon derzeit sogar über 350 Euro sparen im Vergleich zur Preisempfehlung. Hier lohnt sich der Kühlkörperaufpreis allerdings aktuell ganz und gar nicht.

Kapazität 1 TB 2 TB 4 TB Formfaktor M.2 2280 M.2 2280 M.2 2280 Schnittstelle M.2/​M-Key (PCIe 5.0 x4) M.2/​M-Key (PCIe 5.0 x4) M.2/​M-Key (PCIe 5.0 x4) Lesen 13.600 MB/​s 14.500 MB/​s 14.100 MB/​s Schreiben 10.200 MB/s SLC-Cached 12.700 MB/s SLC-Cached 12.600 MB/s SLC-Cached TBW 600 TB 1,2 PB 2,4 PB Zuverlässigkeitsprognose 2 Mio. Stunden (MTTF) 2 Mio. Stunden (MTTF) 2 Mio. Stunden (MTTF) Abmessungen 80 x 22 x 3 mm (ohne Kühlkörper) 80 x 22 x 3 mm (ohne Kühlkörper) 80 x 22 x 3 mm (ohne Kühlkörper) Garantie 60 Monate (oder bis Erreichen der TBW) 60 Monate (oder bis Erreichen der TBW) 60 Monate (oder bis Erreichen der TBW)

PCIe-5.0-SSD Crucial T705 mit 1 TB für 185,45 Euro statt 289,99 Euro UVP bei Amazon (Tiefstpreis!)

So gut ist die PCIe-5.0-SSD Crucial T705

Gute Rezensionen und Test: Nicht nur in über 1.300 Amazon-Rezensionen kommt die SSD mit durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen vor allem in puncto Leistung sehr gut an. Auch im Fachtest bei Tom’s Hardware kam die T705 zum Release Anfang des Jahres mit 4 von 5 Sternen fast durchweg gut weg.

Pro Hervorragende Rundum- und Dauerleistung

Mehrere Varianten verfügbar

Bis zu 4 TB

Verschlüsselung und Softwareunterstützung Contra Hohe UVP für alle Kapazitäten

Hohe UVP für alle KapazitätenHoher Stromverbrauch und Wärmeentwicklung

Die Crucial T705 ist die schnellste SSD, die wir je getestet haben. Sie stößt an die Grenzen dessen, was eine PCIe-5.0-SSD leisten kann, und macht es richtig, auch wenn das mit einem hohen Preis verbunden ist. Tom’s Hardware

Für die PS5 ist eine PCIe-5.0-SSD allerdings überdimensioniert: Hier reicht PCIe 4.0. Welche SSD ihr euch am Besten für eure PS5 holt, zeigen wir euch in einem separaten Artikel:

Mehr zum Thema PS5: Welche M.2-SSD ist die Beste? von Benedikt Schlotmann

Weitere Angebote: PS5 Pro, Intel-CPU und OLED-TV

Darüber hinaus gibt es aktuell aber auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel die kürzlich erschienene PS5 Pro mit guter Verfügbarkeit und eine starke Intel-CPU als Alternative zu AMDs Ryzen 7 7800X3D. Außerdem gibt es einen 65 Zoll großen OLED-TV aktuell reduziert.