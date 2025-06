In einem Rollenspiel auf Steam schließt ihr einen Pakt mit dem Teufel, um die Hölle auf Erden zu verhindern – ihr könnt es euch jetzt kostenlos sichern

Die Hölle entfesselt ihre Dämonen und nur noch ein Pakt mit dem Teufel kann die Menschheit retten. Das ist die Welt von Hellslave: Einem düsteren Rollenspiel auf Steam, das ihr euch jetzt kostenlos holen und für immer behalten dürft.

Was ist das für ein Spiel? Hellslave ist ein RPG-Dungeon-Crawler von Entwickler Ars Goetia. Das Spiel erschien am 26. Mai 2022 auf Steam und bekommt „sehr positive“ Bewertungen. Erst vor kurzem haben die Entwickler eine Fortsetzung angekündigt.

Derzeit bekommt ihr Hellslave auf Steam geschenkt. Fügt ihr das Spiel noch bis zum 16. Juni um 10 Uhr eurer Bibliothek hinzu, spart ihr euch knapp 20 Euro.

Seinen Namen leitet das Indie-Studios übrigens vom gleichnamigen Teil eines Grimoires aus dem 17. Jahrhundert ab. Die Ars Goetia beschreibt die 72 Dämonen, die König Salomon beschworen, gebunden und für sich schuften haben lassen soll. Da verwundert es nicht, dass sich in Hellslave alles um Dämonen und die bösen Mächte dreht.

Hier seht ihr einen Trailer zu Hellslave:

Nur ein Dämon kann die Invasion aus der Hölle aufhalten

Worum geht es in dem Spiel? Dämonen aus der Hölle fallen in die Welt ein und verwüsten alles auf ihrem Pfad. Um die Menschheit zu retten, müsst ihr Feuer mit Feuer bekämpfen: Ihr schmiedet einen Pakt mit dem Teufel und betet einen von sechs mächtigen Dämonen an, um besondere Kräfte zu erlangen.

Betet ihr Luzifer an, liegt eure Stärke im physischen Kampf. Zudem verleiht euch der Lichtbringer die Macht des Lichts.

Leviathan lässt euch einen mächtigen Zauberer spielen, der auf kosmische Energien zurückgreift.

Baal erlaubt es euch, besonders heimlich unterwegs zu sein und eure Feinde zu vergiften.

Zusätzlich zu den Kräften, die euch euer Dämon verleiht, passt ihr euren Charakter mit aktiven und passiven Fähigkeiten an. Diese erlauben mächtige Synergien, mit denen ihr Gegnern wie Zombies, Geistern und Dämonen den Garaus macht.

