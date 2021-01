Hearthstone: Eine der schlechtesten Karten tötet euch in einem Zug

Was haltet ihr von dieser neuen Kombo? Cool, dass so etwas möglich ist? Oder sollten solche Kombos direkt entfernt werden?

Ein weiterer Nebeneffekt dieser Kombo ist die extrem lange Animation. Sollte der Gegenspieler nicht durch die Kombo selbst sterben, könnte er seinen Zug komplett verpassen. Denn die Animationen dauern so lange, dass sie sogar in die Runde des Gegners hineinreichen und ihm damit seine Spielzeit „klauen“.

Die Kombo ist übrigens bei 30 Angriffen gecapped. Danach hört der Bauer auf, weitere Ziele anzugreifen. Bis dahin hat er allerdings bereits 60 Schaden verursacht, was in den meisten Fällen zum Tod des feindlichen Helden geführt haben dürfte.

Was passiert dann? Hysterie sorgt dafür, dass „Elender Bauer“ so lange andere Diener angreift, bis er selbst besiegt wurde. Da er allerdings mit Immunität belegt ist, kann er gar nicht sterben. Gleichzeitig hat der Bauer allerdings 0 Angriffskraft, da er vom Schrumpfmeister mit -3 Angriff belegt wurde. Das heißt, dass auch die Ziele des Bauern niemals sterben, da sie von ihm keinen Schaden erlangen.

So funktioniert die Kombo: Für die Kombo werden grundsätzlich vier unterschiedliche Karten gebraucht, die nur dem Priester zur Verfügung stehen. Die Kombo ist nur im „Wild“-Modus verfügbar, in der fast alle Karten aus sämtlichen Erweiterungen gespielt werden können. Ihr benötigt:

