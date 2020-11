Hearthstone: 12 neue, verrückte Karten vom Dunkelmondjahrmarkt

Was haltet ihr von den neuen Karten? Gefallen sie euch? Oder geht Blizzard hier in die falsche Richtung?

Ebenfalls für Aufsehen sorgt der Zauber Entbehrliche Artisten . Für 7 Mana ruft der Dämonenjäger 7 Diener mit 1/1 und Eifer herbei. Sollten alle 7 Diener innerhalb dieses Zuges sterben, dann werden 7 weitere herbeigerufen. Schon jetzt malen sich die Spieler verrückte Kombos aus, etwa mit Naga der Hasspranken. So könnte man die Entbehrlichen Artisten herbeirufen, einen davon opfern und dann den Naga ausspielen, um bis zu 13-mal jeweils 3 Schaden an einem zufälligen Feind zu verursachen. Danach dürfte in den meisten Fällen nichts mehr auf dem Spielfeld stehen.

Richtig stark dürfte Il’gynoth werden. Dieser Diener für 4 Mana besitzt Werte von 2/6 und darüber hinaus noch Lebensentzug. Richtig mächtig macht ihn allerdings sein Effekt. Solange Il’gynoth im Spiel ist, wird der Lebensentzug seines Besitzers in direkten Schaden auf den feindlichen Helden umgewandelt. Das gilt nicht nur für Lebensentzug, den der Dämonenjäger selbst zufügt – also etwa über eine Waffe – sondern auch für Lebensentzug auf Dienern.

Die nächste Erweiterung von Hearthstone ist der Dunkelmond-Wahnsinn und der bringt 135 abgedrehte Karten mit sich. Nach und nach werden immer mehr der Neuzugänge enthüllt und schon jetzt zeichnet sich ab, dass Dämonenjäger wohl zu den großen Gewinnern dieser Erweiterung gehören werden. Denn die Augenbindenträger werden noch mächtiger in dem, was sie ohnehin schon gut können.

