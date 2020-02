In Hearthstone könnt ihr nun Magier-Packungen kaufen. Davon solltet ihr aber die Finger lassen, denn die sind reine Abzocke – findet zumindest Cortyn.

Während Hearthstone vielen Spielern noch immer Spaß macht, gibt es seit Jahren einen großen Kritikpunkt: Das Spiel ist zu teuer. Wer effektiv „oben mitmischen“ will, der muss entweder jede Woche Stunden im mittleren zweistelligen Bereich in das Spiel investieren oder eine Menge Echtgeld ausgeben.

Mit jeder Erweiterung scheinen neue Möglichkeiten zu kommen, Geld auszugeben und jetzt hat Blizzard meiner Meinung nach den Vogel abgeschossen. Neben neuen Helden und Karten hat das Update aber noch ein besonderes Angebot gebracht. Das „Magierpaket“ ist in meinen Augen genau eine Sache: Abzocke vom feinsten.

Was ist das Magierpaket? Das Magierpaket enthält 5 spezielle „Magierpackungen“. In diesen Packungen können lediglich Karten enthalten sein, die von der Magierklasse genutzt werden können. Auf den ersten Blick ist das also ein gutes Angebot für alle Fans von Jaina, die ihre Magier-Kartensammlung noch ein bisschen aufbessern oder ein solides Deck erschaffen wollen.

Packungen kosten mehr als sonst: Frech finde ich vor allem den Preis. Für 5 Packungen bezahlt man 10€, also kostet jede Packung knapp 2 Euro. Das liegt deutlich über dem Preis für andere Kartenpackungen und ist alles, aber sicher kein gutes Angebot.

Zum direkten Vergleich: Für 10 Euro bekommt man auch 7 Packungen der aktuellen Erweiterung „Erbe der Drachen“.

Der Preis für das „spezielle Angebot“ des Magierpakets ist als größer als das für normale Kartenpackungen.

Ich kann mir nur vorstellen, dass Blizzard den Preis damit rechtfertigt, dass man als Spieler etwas gezielter nach Karten suchen kann, wenn man Magier-Fan ist. Aber rechtfertigt das, dass man im Magierpaket quasi 28% weniger Inhalt hat als in einem Angebot der aktuellen Packungen? Meiner Meinung nach nicht. Vor allem nicht, wenn man die weiteren Probleme des Packs bedenkt.

Die Hälfte der Karten werden nutzlos: Hinzu kommt, dass die Karten in den Magierpackungen auch aus den Erweiterungen des Vorjahres sein können. Das bedeutet, dass knapp die Hälfte der in den Packungen befindlichen Karten in wenigen Wochen im Standard-Format nicht mehr genutzt werden können.

Besonders bitter: Auf der deutschen Seite wird aktuell (Stand 13:30 Uhr, 27.02.2020) noch damit geworben, dass die Packungen nur Karten aus den Erweiterungen des aktuellen Jahres enthalten. Das entspricht aber nicht der Realität. Auf der englischen Seite hatte man diesen Fehler nach kurzer Zeit behoben.

Die englische Seite nennt alle Sets …

… die deutsche Seite fälschlicherweise nur die aus dem aktuellen Jahr.

Warum macht Blizzard das überhaupt? Offensichtlich scheint zu sein, dass das Hearthstone-Team neue Verkaufsstrategien erprobt und das hier nur ein „Testballon“ ist um zu schauen, wie die Community auf Pakete reagiert, die zwar teurer sind, aber nur Karten für eine bestimmte Klasse enthalten. Das erschafft eine Illusion von Kontrolle darüber, was man bekommt. Denn im Regelfall will man „exakt diese eine Karte“ um das eigene Deck zu vervollständigen. Für mich ist das schlicht und ergreifend eine Mogelpackung.

Was sollte Blizzard stattdessen tun? Anstatt solcher halbgarer Methoden solltet ihr den Spielern lieber das geben, was seit Jahren gefordert wird: Eine Option, einzelne Karten gezielt zu kaufen oder alternativ so etwas wie einen „Season Pass“, bei dem man alle Karten des aktuellen Jahres für einen festen Preis nutzen kann. Das sind beides Wünsche, die es schon lange gibt und für mehr Zufriedenheit sorgen würden, denn Hearthstone ist einfach zu teuer.

Solche „Abzock-Angebote“ bringen vielleicht kurzfristig Geld, aber dem Spiel tun sie sicher nicht gut. Und das ist schade, denn Hearthstone war vor einiger Zeit eines meiner Lieblingsspiele für zwischendurch.

Oder wie seht ihr das?