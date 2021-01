Hearthstone bietet jedem Spieler etwas anderes an – Ist das gut?

In Hearthstone gibt es jetzt für jeden Spieler andere Angebote. Blizzard probiert etwas aus – doch die Spieler ahnen Probleme.

Wer dieser Tage in Hearthstone einloggt, der könnte das rote Ausrufezeichen am Shop-Button erkennen. Das zeigt an, dass es im Shop des Spiels mal wieder ein neues Angebot gibt. Das ist dieses Mal aber nicht nur das Mini-Set „Dunkelmond-Rennen“ mit 66 Karten, sondern auch etwas anderes.

Das Gasthaus-Spezial ist ein Angebot, das von Spieler zu Spieler unterschiedlich ausfällt.

Was sind das für Angebote? Wie erwähnt fallen die bisher unterschiedlich aus. Zu den Angeboten gehören:

10 Kartenpackungen vom Dunkelmondjahrmarkt und 1 zufällige legendäre Karte für 10 €.

20 Kartenpackungen vom Dunkelmondjahrmarkt und 2 zufällige legendäre Karten für 20 €.

35 Kartenpackungen vom Dunkelmondjahrmarkt und 2 zufällige legendäre Karten für 35 €.

25 Kartenpackungen (je 5) aus alten Erweiterungen für den wilden Spielmodus und eine legendäre Karte für 20 €.

Das sind nicht unbedingt alle Angebote, aber zumindest die, die bisher von Spielern gemeldet wurden.

Ist das so gewollt? Ja. Blizzard hat das bereits auf Reddit bestätigt. Community Manager Kaeyoh schreibt dazu: „Wir testen einige neue Angebote in unserem Shop, was dafür sorgt, dass einige Nutzer etwas anderes zu sehen bekommen als andere. Das ist beabsichtigt! Überprüft den Ingame-Shop und den Web-Shop, um zu schauen, welche Angebote für euch verfügbar sind.“

Lohnen die Angebote? Grundsätzlich ja. Wer noch Karten für seine Sammlung sucht, der kann bei den Angeboten sicher zuschlagen und vielleicht günstig ein paar legendäre oder fehlende Karten abgreifen. Allerdings ist das kein Muss, denn die meisten Inhalte in Hearthstone kann man sich auch ohne den Einsatz von Echtgeld verdienen.

Badet da jemand bald im Geld der Spieler?

Kritiker befürchten problematische Entwicklung: Während sich einige Spieler über die unterschiedlichen Angebote freuen, gibt es auch eine Reihe von Kritiken. So befürchten manche, dass dies der Beginn einer neuen Strategie wäre, jedem Spieler genau das anzubieten, was er auszugeben bereit ist. Wenn etwa ein Spieler schon in der Vergangenheit eher große Käufe getätigt hat, könnte er ein hochpreisiges Set angeboten bekommen. Spieler die nur selten Geld ausgeben, könnten hingegen günstigere Angebote mit einem höheren Kosten/Nutzen-Faktor erhalten – so zumindest die Befürchtung.

Wie findet ihr die Idee der unterschiedlichen Angebote? Eine coole Sache? Oder sollten alle Spieler immer Zugriff auf die gleichen Angebote haben?

