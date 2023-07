Neuer Extraktions-Shooter startet auf Steam in Open Beta: Spieler sammeln Artefakte, die sie in Büsche verwandeln

Hawked ist ein neuer Extraktions-Shooter auf Steam und startet schon bald in die Open Beta. Vom 3. bis zum 17. August 2023 können interessierte Spieler einen Blick in den Titel wagen, der mit seinem interessanten Setting lockt.

Was ist das Besondere an Hawked? In Hawked verschlägt es Spieler auf eine Insel voller Ruinen und antiker Stätten. Die Tempel scheinen nicht komplett verlassen zu sein, denn Fallen und Rätsel schützen die Schatzkammern vor Grabräubern.

Mithilfe der Rätsel können Spieler die Türen der Schatzkammern öffnen. Doch es gibt auch dynamische Ereignisse, wie beispielsweise einen Bossgegner, der Schätze bei sich hortet.

Der Shooter fällt dabei durch eine ganz besondere Optik auf. Im Gefecht werden Aktionen durch Wörter untermalt, wie wir sie aus Comicheften kennen. Ein Schusswechsel wird beispielsweise durch ein „Pew Pew“ signalisiert.

Hinzu kommt, dass die Charaktere und einige Flächen so wie in Comics schraffiert sind. Den einzigartigen Look von Hawked gibt es im neuen Trailer zu bestaunen:

Mit einem Team aus drei Personen müssen Spieler die Artefakte auf der Insel namens X-Isle bergen und von der Insel verschwinden, ohne ihre Beute durch die Konkurrenz zu verlieren. Die Artefakte sind dabei nicht nur nutzlose Items, sondern erlauben den Teams den Einsatz von speziellen Fähigkeiten.

Was können die Artefakte? Es soll über 21 Artefakte im Spiel geben. Mit den Artefakten können sich Spieler beispielsweise in einen Busch verwandeln, um sich vor Feinden zu verstecken. Andere Artefakte bewirken das Aufspüren von Gegnern.

Es können drei verschiedene Artefakte gleichzeitig aufgesammelt und eingesetzt werden. Hinzu kommen 14 Ausrüstungsgegenstände wie Bumerangs, aufstellbare Schutzschilde oder Aufklärungsfalken.

So könnt ihr Hawked selbst testen

Einen Releasetermin gibt es für Hawked leider noch nicht, doch Interessierte können bereits vorab in einer Open Beta den Shooter testen. Jeder Spieler ist eingeladen, den Titel vom 3. bis zum 17. August 2023 zu testen. Das Spiel kann entweder über Steam oder den MGLauncher auf dem PC gestartet werden.

Zu einem späteren Zeitpunkt soll es außerdem eine weitere offene Beta geben, die auch auf Konsolen stattfinden wird. Diese Beta wird Crossplay zwischen PC und Konsolen unterstützen. Weitere Details wollen die Entwickler zu einem späteren Zeitpunkt verraten.

In der Open Beta wird es einen Renegaten-Pass #0 geben. Er steht allen Testern kostenlos zur Verfügung und beinhaltet exklusive Kosmetika, die Spieler auch nach der Open Beta in der Vollversion behalten werden.

Der reguläre Spielfortschritt wird jedoch zurückgesetzt.

Solltet ihr eher auf ein realistisches Gunplay und Hardcore-Elemente gehofft haben, könnte stattdessen We The People etwas für euch sein:

Neuer Extraction-Shooter auf Steam will Escape from Tarkov Konkurrenz machen, wird von echten Militär-Veteranen entwickelt