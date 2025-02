Gaming unterwegs? Klar, das kennen wir von der Nintendo Switch oder dem Steam Deck, aber mit dem Lenovo Legion Go geht das ohne Kompromisse. Bisher musste man bei mobilen Konsolen oft Einschränkungen eingehen – sei es bei der Leistung, der Spieleauswahl oder der Steuerung. Doch Lenovo hat sich ein klares Ziel gesetzt: Ein Handheld, das es in Sachen Performance und Flexibilität mit einem Gaming-Laptop aufnehmen kann. Und genau das macht das Legion Go so spannend.

Mit dem Lenovo Legion Go könnt ihr eure Lieblings-AAA-Titel endlich ohne Einschränkungen überall spielen. Ob auf der Couch, im Zug oder sogar im Urlaub – ihr habt eure gesamte PC-Bibliothek dabei und müsst euch nicht auf abgespeckte Versionen oder mobile Ports verlassen. Bei MediaMarkt gibt’s das Lenovo Legion gerade richtig günstig im Angebot!

Go, Lenovo Legion Go! Endlich echtes AAA-Gaming unterwegs!

Dank des leistungsstarken AMD Ryzen Z1 Extreme-Prozessors wird das Lenovo Legion Go auch mit fordernden AAA-Titeln problemlos fertig!

Das größte Problem der meisten Handheld-Konsolen ist die Leistung: Klar, die Switch ist super für unterwegs, aber aktuelle Blockbuster wie Cyberpunk 2077 oder Baldur’s Gate 3 könnt ihr auf ihr nicht zocken. Beim Lenovo Legion Go sieht die Sache anders aus: Angetrieben von einem bockstarken AMD Ryzen Z1 Extreme Prozessor und bis zu 16 Gigabyte RAM, stemmt das Gerät auch anspruchsvolle Titel ohne große Mühe. Dazu gibt es eine schnelle NVMe-SSD, die nicht nur für flinke Ladezeiten sorgt, sondern auch genug Platz für eure Lieblingsspiele bietet.

Und das Beste? Ihr könnt eure gesamte PC-Bibliothek nutzen. Egal ob Steam, Epic Games, Xbox Game Pass oder GOG – ihr habt die volle Auswahl und müsst euch nicht auf einen speziellen Store beschränken. Damit ist das Legion Go ein vollwertiger Handheld-PC, der euch nicht in ein geschlossenes Ökosystem zwingt.

Jedes Spiel ein optischer Hochgenuss dank QHD+ und 144Hz!

Was bringt die beste Leistung, wenn das Display nicht mithält? Keine Sorge, das Legion Go hat auch hier einiges zu bieten: Mit einem 8,8 Zoll großen QHD+-Display und einer geschmeidigen Bildwiederholrate von 144Hz sieht alles nicht nur gestochen scharf aus, sondern läuft auch butterweich. Gerade in schnellen Shootern oder Rennspielen macht sich das bemerkbar – wer einmal mit 144 Hz gezockt hat, will garantiert nicht mehr zurück!

Dank des intelligenten Lüftungssystems bleibt das Legion Go auch bei langen Sessions angenehm kühl und leise – ein echter Pluspunkt gegenüber manchen Konkurrenzgeräten.

Ein großer Akku ist bei einem leistungsfähigen Handheld essenziell – und Lenovo liefert. Mit einer 49,2-Wh-Batterie könnt ihr je nach Spiel zwischen 3 bis 6 Stunden durchhalten. Klar, bei grafisch intensiven Titeln geht’s schneller zur Neige, aber das 65-Watt-Schnellladen bringt euch im Handumdrehen wieder ins Game zurück.

Die Specs des Lenovo Legion Go im Überblick:

Display: 8,8 Zoll, 2.560 x 1.600 Pixel, 144Hz

8,8 Zoll, 2.560 x 1.600 Pixel, 144Hz Prozessor: AMD Ryzen Z1 Extreme (5,1 GHz)

AMD Ryzen Z1 Extreme (5,1 GHz) Arbeitsspeicher: 16 Gigabyte RAM

16 Gigabyte RAM Interner Speicher: 512 Gigabyte

512 Gigabyte Betriebssystem: Windows 11

Windows 11 Maße und Gewicht: 210 x 131 x 20,1 mm / 854 Gramm

