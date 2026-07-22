Das neue alte Halo erscheint erst nächste Woche, wenn euer Geldbeutel locker sitzt, könnt ihr aber schon morgen zocken

Das Remake Halo: Campaign Evolved erscheint eigentlich erst nächste Woche. Wer aber bereit ist, mehr Geld in die Hand zu nehmen, kann morgen schon starten.

Wie kann man das Remake früher spielen? Wollt ihr Halo: Campaign Evolved früher spielen, als zum eigentlichen Release am 28. Juli 2026, müsst ihr die Premium Edition vorbestellen. Damit könnt ihr nämlich ganze 5 Tage früher losziehen und damit schon morgen, am 23. Juli, zocken.

Für die müsst ihr rund 79,99 € berappen, egal ob ihr auf PC, Xbox oder PS5 spielen wollt. Das sind rund 20 € mehr als in der Standard-Variante, mit der ihr dann ab dem 28. loslegen könnt.

Zusätzlich dazu erhaltet ihr einige Zusatzinhalte mit der Premium Edition wie:

Alpha-Halo-Rüstungs-Pack mit 5 Master-Chief-Rüstungs-Skins und 6 Waffen-Skins

Digitales Artbook „Art of Halo: Campaign Evolved“

Digitale Kurzstory „Halo: Hungry Buzzards“

Digitales Spielhandbuch

Detaillierte Infos zum Early Access und den Editionen findet ihr auf Seite 2 dieses Artikels.

Video starten Microsoft zeigt Halo: Campaign Evolved im Trailer Autoplay

Halo: Combat Evolved in neuem Gewand

Halo: Campaign Evolved ist ein vollständiges, von Grund auf in der Unreal Engine 5 neu entwickeltes Remake der Einzelspieler-Kampagne des allerersten Halo: Combat Evolved. Es wurde von den Halo Studios anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der legendären Shooter-Reihe entwickelt.

Wie der Name bereits andeutet, verzichtet der Titel auf einen klassischen, kompetitiven Mehrspielermodus und konzentriert sich voll und ganz auf die Geschichte. Die Originalkampagne wurde dabei nicht nur optisch modernisiert und mit überarbeiteten Zwischensequenzen ausgestattet, sondern auch um drei neue Prequel-Missionen erweitert, die frische Umgebungen, neue Gegner-Typen und mehr erzählerischen Hintergrund bieten. Auch das klassische Kampfsystem wurde durch Mechaniken aus späteren Ablegern spürbar modernisiert.

Die komplette Story kann zudem gemeinsam gespielt werden: Auf den Konsolen ist das sogar ganz klassisch zu zweit lokal im Splitscreen möglich. Alternativ steht ein Online-Koop-Modus für bis zu vier Spieler zur Verfügung, der volles Crossplay sowie geräteübergreifenden Fortschritt zwischen PC, Xbox und PlayStation unterstützt.

Mit Halo: Campaign Evolved wird auch eine Lanze gebrochen in dem ewigen Konsolenkrieg zwischen Xbox und PlayStation. So ist mit Campaign Evolved erstmalig auch ein Halo auf der PS5 spielbar: Microsoft bringt eine seiner wichtigsten Gaming-Marken mit neuem Remake auf PS5, macht deutlich: Der Konsolenkrieg ist vorbei