Händler zeigt Release-Datum für GTA 6, sorgt für große Aufregung, entschuldigt sich prompt

Ein Händler hat einige Diskussionen in der Community von GTA ausgelöst, denn er hat ganz offen ein Release-Datum für das sehnsüchtig erwartete Action-Spiel gezeigt.

Was hat es mit dem Release-Datum auf sich? Vergangene Woche hat der uruguayische Händler „XUruguay“ den 17. September als Release-Datum für GTA 6 auf der eigenen Webseite angegeben. Kurz darauf gab es verschiedene Posts in den sozialen Netzwerken.

Einige Fans griffen die Info auf und waren überzeugt: Hier wurde das Release-Datum von GTA 6 geleakt (via X). Andere zweifelten an der Richtigkeit und merkten an, dass Entwickler Rockstar Games eine so geheime Info nicht irgendwelchen Online-Shops verraten würde. Insgesamt gab es Aufregung und Diskussionen, die durch das genannte Release-Datum entstanden.

Inzwischen hat sich auch der Händler zu der Diskussion geäußert und in einer Stellungnahme entschuldigt sowie erklärt, was das für ein Datum ist (via XUruguay).

„Leak“ war nur ein Missverständnis

Was steckt hinter dem „Leak“? Wie vielen GTA-Fans in den sozialen Netzwerken richtigerweise auffiel, ist dies einfach das Release-Datum von GTA V. Wie der Händler in dem Statement erklärt, handle es sich bei dem gezeigten Release-Datum nicht um einen Leak. Es sei lediglich ein interner Witz eskaliert.

Ein neuer Mitarbeiter habe dem Team des Händlers das Release-Datum von GTA auf Google vorgelesen – das war allerdings das Veröffentlichungsdatum von GTA V und nicht GTA 6. Daraufhin habe ein Mitglied des Teams scherzhaft geantwortet, dass er das Datum auf der Website eintragen solle.

Doch der Scherz wurde wohl nicht als solcher aufgefasst und so landete der 17. September als Release-Datum von GTA 6 auf der Website des Händlers.

Was ist zum Release von GTA 6 bekannt? Aktuell nicht viel. Bislang soll das Action-Spiel 2025 erscheinen, doch ein genaues Datum gibt es nicht und einige Branchen-Experten vermuten, dass die Veröffentlichung noch auf 2026 verschoben wird.

Es ist auch nicht bekannt, wann wir einen zweiten Trailer zu GTA 6 erhalten, der neue Informationen liefert. Der nächste große Stichtag könnte hierbei der 6. Februar sein, denn da findet ein wichtiges Geschäftsmeeting von Take-Two Interactive statt. GTA-Entwickler Rockstar Games ist eine Tochtergesellschaft von Take Two. Alle bisher bekannten Infos zum Release von GTA findet ihr auf MeinMMO: GTA 6: Release, Trailer und Map – Die wichtigsten Infos zum Action-Spiel