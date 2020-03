Eine Hackerin sagt, dass sie den sensiblen Source-Code zur Xbox Series X besitzt. Teilweise veröffentlichte sie diesen schon. Nun will sie den Code für 100 Millionen Dollar verkaufen. Falls sie das Geld nicht bekommt, hat sie schon einen Plan.

Was ist los? Es scheint, als hätte Chip-Hersteller AMD in den letzten Monaten schwere Zeiten durchgemacht. Die Grafikkarte der Xbox Series X soll AMD entwickeln und genau da gab es angeblich ein Datenleck.

In einem Blog-Post auf der AMD-Webseite schreiben sie, dass sie im Dezember 2019 von einer Person kontaktiert wurden, die behauptet, sie hätte Daten zu aktuellen und zukünftigen Grafik-Produkten. Ein paar der Daten wurden sogar schon online, geteilt doch seien inzwischen dort nicht mehr verfügbar.

Man sei sich bei AMD darüber bewusst, dass die Person noch weitere Daten besitze, die bisher nicht öffentlich geteilt wurden. Dazu heißt es im Blog-Eintrag:

Wir glauben, dass die gestohlene Grafik-IP [IP: Intellectual Property = geistiges Eigentum] nicht zum Kern unserer Wettbewerbsfähigkeit oder der Sicherheit unserer Grafikprodukte gehört. Uns ist nicht bekannt, dass der Täter eine andere AMD-IP besitzt. Wir arbeiten im Rahmen einer laufenden strafrechtlichen Untersuchung eng mit Strafverfolgungsbeamten und anderen Experten zusammen. Quelle: Amd.com

Es gibt auch Stellungnahmen der Hackerin

Was sagt die Hackerin? Gegenüber der Plattform TorrentFreak meldete sich die Hackerin in ein paar Stellungnahmen. Darin verrät sie, dass sich auch Daten der noch nicht veröffentlichten Xbox Series X in ihrem Besitz befänden. Sie sagt:

Im November 2019 hätte sie Source Codes für AMD Navi Grafikkarten in einem gehackten Computer gefunden

Über ein paar Exploits sei man auf den ungeschützten Computer gelangt, um den Code dort zu stehlen

„Die Daten waren nicht mal richtig geschützt oder verschlüsselt, was traurig ist“, sagt die anonyme Hackerin

Auch der Code für „Arden“, die man als Grafikkarte der Xbox Series X vermutet, sei Teil der geklauten Daten – Dazu Navi 10 und Navi 21

Die Grafik der Xbox Series X ist wichtig – Sie soll 8-mal stärker als bei der Xbox One sein

Was ist ihr Plan mit den Daten? Sie will 100 Millionen Dollar als Kaufpreis für die geklauten Daten. Sollte sie das Geld nicht erhalten, will sie „alles leaken“. Wie sie auf diesen hohen Wert für die Daten kommt, ist allerdings nicht bekannt.

AMD erklärt, dass die Daten nicht von großer Wichtigkeit für die Wettbewerbsfähigkeit oder Sicherheit seien. Trotzdem geht man der Geschichte nach. Ein Teil der Daten wurde wohl schon auf GitHub hochgeladen und musste auf Anfrage von AMD von dort entfernt werden, berichtet TorrentFreak.

Ob der Vorfall irgendwelche Auswirkungen auf den Release der neuen Xbox-Konsole haben werde, ist derzeit nicht bekannt. Erst kürzlich meldete sich Microsoft mit guten Nachrichten zur Xbox Series X.